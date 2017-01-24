عدم تمركز الحراس الجيد سبب كثرة الأهداف

أشار حسن جعفر مدرب حراس المرمى إلى أن الجولة 15 من دوري الخليج العربي، شهدت أخطاء من بعض حراس المرمى في عدم التمركز الجيد أو سقوط الكرة، بعد محاولة الإمساك بها، مع تكرار الأخطاء في الكرات العرضية والثابتة، ما تسبب في استقبال شباكهم العديد من الأهداف التي أثرت على نتائج فرقهم.

وبالرغم من نزوله في توقيت صعب بعد طرد راشد علي الحارس الأساسي إلا أن علي الحوسني حارس الوحدة تصدى لأكثر من كرة قوية، ولكن أصيب مرماه بخمسة أهداف أمام الجزيرة، يتحمل مسؤولية الهدف الثاني الذي جاء من تسديدة من مسافة بعيدة من ليونارد أخطأ في تحركاته وعدم تقديره لاتجاه الكرة بطريقة صحيحة، والتمركز غير الجيد داخل المرمى، وأيضاً الهدف الثالث من تسديدة في الزاوية القريبة من مهاجم الوحدة الميدا، أخطأ في طريقة الخروج من مرماه بجانب عدم تأمين الزاوية القريبة منه، وباقي الأهداف من كرات صعبة مسؤولية الفريق، ويرجع ذلك الى نقص ثلاثة لاعبين بعد الطرد، وبذلك يحصل على 5 درجات.

كما أصيب مرمى خالد عيسى حارس العين بثلاثة أهداف أمام الإمارات يتحمل مسؤولية الهدف الأول من ضربة حرة، لعبها مراد باتنا من خلف الحائط، أخطأ في عمل حائط الصد، وأيضاً أخطأ في الهدف الثالث من تسديدة عثمان سو، بسبب ارتمائه على الكرة بطريقة خاطئة، ومرت من بين قدميه بسبب عدم التمركز والوقوف بطريقة غير سليمة داخل المرمى، وبذلك يحصل على 4 درجات.

أفضل أداء

ما زال تألق سيف يوسف حارس الأهلي مستمراً لقد تعامل مع جميع الكرات التي وصلت إليه بثقة وثبات خاصة كرة عبد العزيز برادة مهاجم النصر الذي لحقها وأخرجها بصعوبة إلى ركنية في ردة فعل سريعة لينقذ مرماه من هدف محقق ويستحق 7 درجات.

أقل أداء

بالرغم من تصديه لكرات صعبة إلا أن عبد الله إسماعيل حارس النصر أصيب مرماه بهدفين أمام الأهلي، يتحمل مسؤوليتهما، الأول من ضربة حرة خدعته، والثاني من تسديدة تصدى لها بقبضة يده بطريقة خاطئة، ويستحق 4 درجات.