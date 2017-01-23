الغفلي: اللاعبون يتعـــــــالون على الحكام

تعقد لجنة الحكام في اتحاد الكرة، اجتماعاً مهماً مساء اليوم، برئاسة الدكتور خليفة الغفلي، من أجل مناقشة أداء قضاة الملاعب خلال الجولة الخامسة عشرة لدوري الخليج العربي، وبحث سبل تعزيز أداء الحكام خلال الجولات المقبلة، خاصة مع دخول المسابقة مرحلة الحسم خلال منافسات الدور الثاني، ومن الصعب على الأندية تقبل مزيد من الأخطاء لحاجتها إلى النقاط، سواء للفرق التي تسعى إلى المنافسة على القمة أو التي تسعى للنجاة من شبح الهبوط إلى دوري الهواة، فيما كشف رئيس لجنة الحكام أن هناك بعض اللاعبين يتعالون على الحكام خلال أداء مهمتهم.

وسيشهد الاجتماع، الخبير الإنجليزي ستيف بينيت من أجل التعقيب على أداء الحكام خلال المباريات التي شهدت جدلاً كبيراً حول التحكيم، وإبداء رأيه الفني عن تلك الحالات، وعلم «البيان الرياضي» أن المدير الفني أيد الحكم الدولي يعقوب الحمادي في القرارات التي اتخذها بطرد ثلاثة من لاعبي الوحدة، وهم الحارس راشد علي وتيجالي وجوجاك، فيما كانت له وجه نظر في بعض الأمور الخاصة بكيفية إدارة المباراة، كما اتفق المدير الفني مع قرار حكم مباراة الأهلي مع النصر، فيما يتعلق بطرد لاعب الأهلي عبد العزيز هيكل، ولكنه اختلف معه في احتساب هدف النصر وعدم طرد خميس إسماعيل.



من جهة أخرى ارتفع عدد المحولين إلى لجنة الانضباط إلى سبعة، وهم أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة للكرة، وعلي البدواوي رئيس شركة حتا للكرة، وعبد المجيد حسين مشرف فريق الأهلي وكوزمين مدرب الأهلي، وأغيري مدرب الوحدة، وسلطان الغافري لاعب الوحدة، إضافة إلى تقديم شكوى ضد جمهور الوحدة بسبب إساءته لطاقم التحكيم، حيث ستقوم لجنة الانضباط بمراجعة شكاوى الحكام والاطلاع على تغريدات المسؤولين وتصريحات المدربين ومشرف الأهلي ولاعب الوحدة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفق اللوائح، ويأتي هذا الكم من الشكاوى المقدمة للانضباط سعياً لوقف الإساءات التي حدثت حتى لا تتكرر مرة أخرى مستقبلاً.



تهدئة اللاعبين

من جهته طالب الدكتور خليفة الغفلي الأندية بتهدئة لاعبيها ودكة الاحتياط، لتوفير مزيد من التركيز سواء للاعبين داخل الملعب أو طاقم التحكيم، سعياً لتقديم مستوى طيب ينال رضا جمهور ومتابعي اللعبة الشعبية الأولى، لأن هدوء اللاعبين والأجهزة الفنية يتوقف عليه أمور عدة، خاصة عدم شحن الجماهير، مما ينعكس على أجواء المباراة بشكل إيجابي، كما طالب رئيس لجنة الحكام الأندية بضرورة تنظيم العديد من الأمور التثقيفية للاعبين خاصة فيما يتعلق بقوانين اللعبة سعياً لتطوير الوعي القانوني لدى اللاعبين وتعريفهم بما لهم وما عليهم، وأن يكون تركيزهم الأكبر على أداء مهمتهم دون التدخل في عمل باقي أطراف اللعبة خاصة الحكام.

تعالٍ

كشف رئيس لجنة الحكام عن تعالي بعض اللاعبين على قضاة الملاعب خلال أداء مهمتهم، وقال هذا لا يجوز، فالحكم إنسان متطوع لأداء مهمته، منهم من يتقلد مناصب مهمة، فهناك الدكتور والضابط سواء في الجيش أو الشرطة، وهناك المحامي وعدد من المهن الرفيعة ومن غير المعقول أن يكون تعامل بعض اللاعبين معهم ليس على القدر الواجب مع أننا نطالب الحكام دائماً بحسن التعامل مع اللاعبين