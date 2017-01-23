الأبيض والساموراي في استاد هزاع

اعتمد الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم اختيار استاد هزاع بن زايد بمدينة العين لإقامة مباراة منتخبنا مع نظيره الياباني ( الساموراي) ضمن الجولة السادسة بالمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، وتقام المباراة 23 مارس المقبل.

وسبق للأبيض لعب مباراة ودية واحدة على استاد هزاع بن زايد مع نظيره البحريني، نوفمبر الماضي، وانتهت لصالحه 2 ـ 0.

ومن المقرر أن يشهد استاد هزاع بن زايد الحائز على جائزة أفضل استاد بالعالم في 2014 مباراة الافتتاح لمونديال العالم للأندية 6 ديسمبر المقبل في النسخة التي تستضيفها أبوظبي، كما يستضيف مباريات نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019.

من ناحية أخرى غادر إلى مدينة سيدني الأسترالية أمس مهدي علي مدرب منتخبنا، ومترف الشامسي مدير المنتخب بهدف التحضير للمباراة المرتقبة لمنتخبنا مع أستراليا 28 مارس المقبل بالجولة السابعة من تصفيات المونديال. ويزور مهدي والشامسي استاد سيدني الذي يستضيف المباراة بجانب تفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب.