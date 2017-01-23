أبوظبي تحتضن اليوم قرعة التصفيات الآسيوية

تحتضن أبوظبي اليوم الاثنين مراسم حفل سحب قرعة تصفيات المرحلة النهائية، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، وإطلاق الشعار الرسمي للبطولة، وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهراً بفندق سانت ريجيس بكورنيش أبوظبي، بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأعضاء اللجنة المنظمة المحلية العليا إلى جانب ممثلي كل المنتخبات المشاركة في التصفيات. واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة المنتخبات المشاركة في تصفيات المرحلة النهائية، والتي بلغ عددها 24 منتخباً هي: الأردن، سلطنة عُمان، الفلبين، البحرين، قيرغيزستان، كوريا الشمالية، الهند، فلسطين، طاجيكستان، فيتنام، هونغ كونغ، المالديف، لبنان، تركمانستان، اليمن، أفغانستان، تايبيه الصينية، ميانمار، ماليزيا، سنغافورة، كمبوديا، نيبال، بوتان، وماكاو.

6 مجموعات

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 في القرعة إلى 6 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، سوف تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين (ذهاب وإياب) خلال الفترة من 28 مارس 2017 ولغاية 27 مارس 2018.ويتأهل المركز الأول والثاني من كل مجموعة (12 منتخباً) إلى نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، لينضموا إلى 12 منتخباً ضمنت التأهل وهي: الإمارات (البلد المستضيف) أستراليا، الصين، العراق، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، سوريا، تايلاند، أوزبكستان. وتقام نهائيات كأس آسيا 2019 بمشاركة 24 منتخباً، بعد زيادة عدد منتخبات البطولة مقارنة بالنسخة الماضية عام 2015 في أستراليا والتي شهدت مشاركة 16 منتخباً.

نجاح لافت

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: لا شك أن نهائيات كأس آسيا 2015 في أستراليا حققت نجاحاً كبيراً، وأنا واثق من أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستحقق كذلك نجاحاً كبيراً ولافتاً في نسخة 2019، نظراً لما تتميز به الإمارات من ملاعب ذات مواصفات عالية الجودة وبنية تحتية متكاملة إلى جانب وجود مجموعة كبيرة من الجنسيات المختلفة التي تعيش في دولة الإمارات وستكون على موعد مع بطولة مثيرة من شأنها أن تعزز تطلعاتنا تحت راية (آسيا واحدة، هدف واحد)، وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة المحلية العليا.

الاستعدادات متواصلة

من جهته قال معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس اللجنة المنظمة المحلية العليا لكأس آسيا 2019: إنه لشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تستضيف هذه البطولة العريقة للمرة الثانية بعد استضافتها عام 1996، مشيراً إلى أن نسخة 2019 والتي ستشهد منافسة 24 منتخباً ستعزز روح الوحدة الآسيوية على صعيد كرة القدم، وسيعكس إطلاق الشعار الرسمي للبطولة اليوم التزامنا بهذه البطولة الكبيرة.وأكد معالي نائب رئيس اللجنة المنظمة المحلية العليا لنهائيات كأس آسيا "الإمارات 2019" أن الاستعدادات متواصلة لاستضافة الحدث الكروي الكبير، من خلال الاجتماعات المتواصلة للجنة لمتابعة كل المستجدات والاطلاع على مستويات العمل التنظيمي وتنفيذ الخطط بوقت مبكر على مستوى الملاعب المعتمدة للمباريات والتدريبات والخطط الترويجية والتقارير الفنية وغيرها من الخطط الكفيلة بتحقيق النجاح.