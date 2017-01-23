العواني: إعداد شعار البطولة استغرق 4 أشهر

أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، مدير البطولة، مدير المكتب التنفيذي، على أهمية حدث إطلاق شعار بطولة كأس آسيا في الإمارات 2019 والذي تحتضنه العاصمة أبوظبي اليوم بجانب إجراء قرعة التصفيات النهائية للبطولة، مشيراً إلى أن التحضيرات لاستضافة البطولة القارية تسير على قدم وساق وبشكل مميز من أجل تقديم بطولة لا تنسى، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، التي تولي دعماً كبيراً للأحداث والفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة، وقال: «سيتم اليوم إطلاق الشعار الرسمي لبطولة كأس آسيا 2019، إذ استغرقت مراحل إعداد الشعار أربعة أشهر من خلال شركة متخصصة، وذلك عقب الإعلان عن اختيار أفضل التصميمات لشعار البطولة»، مشيراً إلى أن تصميم الشعار سيخرج مميزاً ومستوحى من الهوية الإماراتية ويتناسب مع حجم وقيمة البطولة القارية.

ترحيب

ورحب العواني بممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وممثلي المنتخبات المشاركة في قرعة التصفيات النهائية المؤهلة للبطولة، وقال: «بالتأكيد تم التحضير لإخراج الحدث بشكل أكثر من رائع وهو ما اعتادت عليه دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي خلال تنظيمها للعديد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية الكبرى، وسيكون إطلاق شعار بطولة كأس آسيا 2019 حدثاً فريداً يؤكد على النجاحات التي حققتها الدولة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وبداية الانطلاقة الفعلية للبطولة»، منوهاً أن اللجنة التنفيذية للبطولة برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي تولي أهمية كبيرة لمراحل سير العمل الخاصة بالنواحي التنظيمية والموضوعة وفق البرنامج الزمني المحدد للانتهاء من كل المتطلبات، وتابع: «هناك جهود كبيرة تبذل من اللجنة العليا واللجنة التنفيذية ومجموعات البطولة من أجل التجهيز للبطولة.

التميمة قريباً

كشف عارف العواني، مدير البطولة أن التجهيزات جارية حالياً، لاختيار تميمة البطولة، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً، بعد الاستقرار النهائي عليها من جانب اللجنة العليا المنظمة.

إبراز الوجه الحضاري

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي عضو اللجنة العليا المحلية المنظمة لكأس آسيا 2019، ممثل وزارة الداخلية، أن اللجنة المنظمة تسعى لإبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال تنظيم البطولة القارية، مشيراً إلى أن حفل قرعة التصفيات النهائية وإطلاق الشعار يعد بداية إظهار العمل الذي تقوم به الدولة استعداداً لاستضافة الحدث القاري المهم.وقال: نفتخر ونعتز بالتأكيد بإقامة كأس آسيا 2019 في الإمارات وبلا شك النجاحات التي حققتها الدولة في المجال الرياضي خلال استضافة الأحداث الرياضية الكبرى بصفة عامة والبطولات العالمية والقارية في كرة القدم بصفة خاصة تؤكد على ثقة الاتحاد الآسيوي للعبة في تنظيم بطولة يتوقع أن تكون الأفضل من جميع النواحي خصوصاً وأنها الأولى التي ستشهد مشاركة 24 منتخباً.