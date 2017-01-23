العين والجزيرة..النقاط أولاً

يستضيف العين (31 نقطة) في الثامنة مساء اليوم غريمه التقليدي الجزيرة المتصدر بـ(35 نقطة) على ملعب استاد هزاع بن زايد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري، وهو يأمل في التعويض وانتزاع النقاط أولاً، لاستعادة وضعيته كمنافس قوي على الصدارة بعد تعثره بالتعادل والخسارة في آخر مواجهتين أمام بني ياس والإمارات على التوالي، وأكمل الفريق تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس تحت قيادة مدربه الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي حرص على التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً من خلال إخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية وأساليب اللعب، مع تصحيح الأخطاء أولاً بأول قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة.

ويستعيد العين في مباراة اليوم جهوده قائده وصانع ألعابه عمر عبدالرحمن الذي غاب عن التشكيلة البنفسجية في المباراة السابقة بداعي الإيقاف، كما يعود أيضاً الجناح الكولومبي الخطير دانيلو إسبريلا بعد استيفائه عقوبة الإيقاف التي فرضت عليه من لجنة الانضباط وغاب على إثرها خلال الفترة الأخيرة، بينما سيستمر غياب رباعي خط الدفاع، محمد أحمد ومحمد فايز وسعيد المنهالي وفوزي فايز للإصابة.ويتطلع الفريق البنفسجي لتحقيق الفوز وتقليص الفارق بينه والمتصدر إلى نقطة واحدة والعودة إلى وصافة الترتيب.

شعار الفوزويرفع فخر أبوظبي شعار الفوز أمام العين من أجل الحفاظ على صدارة قائمة الترتيب، والذي يستقر فيها منذ 4 جولات ماضية، وهي فرصة مثالية لكي يبتعد عن أقرب منافسيه الأهلي صاحب 32، نقطة، والعين الثالث بــ31.ويعيش الجزيرة استقراراً فنياً بقيادة المخضرم الهولندي تين كات والذي يقود الفريق للموسم الثاني، مما انعكس على حالة الفريق بشكل عام وتتوزع قوته بين خطوطه الثلاثة، الدفاع والوسط والهجوم، بالإضافة أن دكة الاحتياط لديها الحلول في تغيير الفارق في أي وقت من مباراة، خصوصاً سلطان برغش، ويعقوب الحوسني، فخر أبوظبي قادم من فوز كبير على الوحدة في ديربي العاصمة بخماسية تاريخية.

تحضيرات قصيرة

وجاءت فترة التحضيرات قصيرة خصوصاً أن الفارق عقب ديربي الوحدة ومباراة اليوم يومين فقط، وعمل الجهاز الفني بقيادة تين كات على التخلص من الإرهاق، ورفع الكفاءة الفنية من خلال التمرين على بعض الجمل التكتيكية، وفق قراءة الخصم، وربما تشهد المباراة بعض التغييرات في المراكز كالدفع بالظهير الأيمن محمد فوزي في خط المنتصف، وإشراك مسلم فايز قلب الدفاع على الجهة اليسرى، الجزيرة كامل العدد عدا الكوري بارك في منتصف الملعب ويتوقع إشراك يعقوب الحوسني بديلاً عنه.

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حقق العين الفوز على الجزيرة 7 مرات مقابل 6 انتصارات للأخير في تاريخ مواجهاتهما بدوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين البالغة 16 مواجهة، فيما حضر التعادل بينهما في 3 مناسبات، وسجل العين 27 هدفاً في شباك الجزيرة، مقابل 25 هدفاً ولجت مرماه، وكان أكبر فوز حققه العين على الجزيرة هو 4-1 وحصل ذلك مرتين.

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لم يتقابل الفريقان منذ انطلاقة الموسم الحالي 2016 - 2017، سواء في مسابقة كأس رئيس الدولة أو في بطولة كأس الخليج العربي للمحترفين، ومواجهة اليوم بين فريقي العين والجزيرة هي الأولى لهما هذا الموسم والمؤجلة من الجولة 8 لدوري الخليج العربي للمحترفين لكرة القدم.

زلاتكو:الوضع تحت السيطرة

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب فريق العين أنه لن يستسلم بعد تراجع مستوى ونتائج الفريق أخيراً، بل سيقاتل حتى آخر لحظة له في النادي، وقال إنه سيظل فخوراً بقيادة أحد أفضل الفرق بآسيا وسيظل عيناوياً إلى الأبد حتى لو غادر النادي اليوم، وقال إنه من الصعب أن يؤدي أي فريق بالعالم كل مبارياته في الموسم بنفس المستوى، وكل الأندية تمر بلحظات صعبة، فريال مدريد مثلاً خسر مباراتين أخيراً، وهذه هي كرة القدم دائماً، ومن المهم أن تعود قوياً بعد ذلك لتحقيق النتائج الجيدة.

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وأضاف: التحديات التي يواجهها العين حاليا تتمثل في فقدانه لجهود أربعة لاعبين في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر بداعي الإصابة، فضلا عن عامل الإرهاق، فالعين يخوض مباراة رسمية كل أربعة أيام، ورغم هذه الظروف لكن الوضع ما زال تحت السيطرة، والآن بات الوضع أصعب ويتوجب علينا أن نعمل على تحسين وضعيتنا على جدول الترتيب وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا لحصد النقاط الثلاث أمام المتصدر اليوم.

حل سحري

وحول المشاكل التي تواجه العين في خط الدفاع، قال زلاتكو إن الوضع يحتاج لحل سحري في ظل غياب أربعة لاعبين على الأطراف، وبالرغم من أن خالد عبد الرحمن يقدم مستوى متميزا لكن غيابه لثلاث سنوات يجعل مهمته صعبة في أداء مباراة قوية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وسأعمل مع لاعبي الفريق على إيجاد أفضل الحلول من أجل تعزيز قوة خط الدفاع، خصوصاً وأننا نمتلك أفضل المدافعين حالياً.

تين كات:نستمتع بمواجهات الكلاسيكو

قال الهولندي تين كات مدرب فريق الجزيرة الأول لكرة القدم: إن فريقه يتطلع بشغف لمواجهة العين، وأنهم دائماً ما يستمتعون بهذه المباريات، التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، لافتاً إلى أن المنافسين في المربع الذهبي مهتمون أيضاً بالنتيجة.وأضاف نقاط المباراة ستحدد بشكل كبير متصدر قائمة الترتيب، وقد أعددنا أنفسنا جيداً لهذه المواجهة، والروح المعنوية عالية بين اللاعبين سواء في التدريبات أو غرفة الملابس، وقد اكتسبنا هذه الثقة من النتائج الإيجابية التي تحققت منذ بداية الموسم وآخرها تخطي الوصل والوحدة في الجولتين الماضيتين. وأوضح أنه طالب لاعبيه باللعب بأعصاب هادئة بعيداً عن التوتر والشحن والاستمتاع بالكرة بغض النظر عن النتيجة، وتقديم عرض جيد يرضي أنفسهم أولاً ثم مشجعينا.

اتزان

وأبان أن لاعبيه يتمتعون بالاتزان المعنوي، لأنهم لاعبون محترفون ويدركون تحديات المرحلة المقبلة التي لا تعترف إلا ببذل الجهد والعطاء داخل الملعب، والتعامل مع كل مباراة على حدة، مؤكدا انه لا زال محتفظا برأيه أن فريقه تحت الانشاء، وأن الجهازين الفني والإداري يعملان على تأسيس فريق قوي للمستقبل.

وعن الغيابات قال لاعب الوسط بارك يعاني من إصابة ربما تبعده عن المشاركة لمدة اسبوعين، بالاضافة إلى مبارك بوصوفة المشارك مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، عدا ذلك فإن فريقي جاهز للمواجهة وجميع اللاعبين لديهم الطموح في حجز مكان في التشكيلة الأساسية.

عمر عبد الرحمن: مطالبون بالفوز

قال عمر عبد الرحمن قائد وصانع ألعاب العين المتميز الذي يعود إلى صفوف الفريق في مباراة اليوم، بعد غيابه في اللقاء السابق بسبب الإيقاف، إن فريقه مطالب بالفوز على الجزيرة، لتعزيز حظوظه في المنافسة بقوة على صدارة الترتيب، وأكد أهمية المواجهة، خصوصاً وهي المؤجلة الأخيرة للعين في مسابقة الدوري، ما يستدعي العمل على إظهار أفضل ما لدى الفريق للحصول على النقاط الثلاث، وأوضح عموري أن الخسارة واردة في كرة القدم، لكن الأندية الكبيرة تجيد التعامل مع كل الظروف، فالهزيمة لا تعني النهاية، بل تعتبر دافعاً قوياً لمضاعفة الجهود، سعياً لاستعادة التوازن على النحو الذي يقود إلى تحقيق التطلعات.وأضاف: نحترم طموحات الجزيرة، لكننا عازمون على حصد النقاط الثلاث وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة بعد آخر مواجهة مؤجلة لنا في المسابقة.

مبخوت: لا نفكر في صراع المراكز

أكد الدولي علي مبخوت مهاجم فريق الجزيرة، أنه وزملاءه لا يشغلون فكرهم ولا يضيعون وقتهم في رصد نتائج المراكز الأولى، مشيراً إلى أنهم يعملون على تقوية أنفسهم أولاً والتركيز على رفع الكفاءة البدنية والفنية.وأوضح أنهم يتعاملون مع كل مباراة على حدة، والأولوية دائماً لحصد النقاط بصرف النظر عن نتائج الآخرين، موضحاً أنهم أغلقوا صفحة الفوز بخماسية على الوحدة، ويركزون بشكل كبير في الحصص التدريبية على الرغم من قصر فترة التحضيرات.وشدد على ثقته الكاملة في دعم الجمهور الجزراوي وحضوره في استاد هزاع بن زايد لمؤازرتهم، وأن مشجعي فخر أبوظبي دائماً عند الوعد ويقفون خلف فريقهم في جميع الظروف، وقد أظهروا عشقهم للنادي عندما أخفق الفريق في بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.