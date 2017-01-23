كاميلي: كسبنا 6 نقاط وتمكنا من فك العقدة

وضع دبا الفجيرة حداً لسلسلة هزائمه المتوالية في دوري الخليج العربي، وتمكن من تحقيق الفوز الأول في المسابقة على منافسه بني ياس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد مرور 1260 دقيقة بالتمام والكمال وهي حصيلة الجولات الـ 14 الماضية، التي جافت فيها الانتصارات معقل النواخذة وها هي شباك بني ياس تفتح ذراعيها لأصحاب الأرض وتجلب الفرحة الأولى لأهل الفجيرة، وساهمت هذه النتيجة في اشتعال القاع من جديد خصوصاً بعد فوز فريقي الإمارات وكلباء، لينضم إليهما دبا الفجيرة ويصبح السماوي أكبر الخاسرين خلال هذه الجولة المثيرة، خصوصاً وأن رصيد الفريق تجمد عند 5 نقاط ليزداد موقفه أكثر خطورة، ويصبح مهدداً أكثر من أي وقت مضى بحجز بطاقة الهبوط الأولى لدوري المظاليم، لكن لا تزال فرصة بني ياس قائمة لتعديل وضعيته بشرط تدارك هذا الإخفاق والتراجع في قادم الجولات، حتى لا يجد الفريق الراقي نفسه في وضعية لا يحسد عليها مع فرق الهواة.

6 نقاط

من جانبه، عبر البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة عن سعادته لقيادة فريقه للفوز الأول في دوري المحترفين، وقال: كسبنا 6 نقاط وتمكنا من فك العقدة، مشيراً إلى أن الانتصار على السماوي منحنا ست نقاط كاملة خصوصاً وأن بني ياس يعتبر من الفرق التي تنافسنا الهبوط، منوهاً بأنه قام بإشراك الوافد الجديد حمدان قاسم الذي أبلى بلاءً حسناً والذي أثبت أنه مكسب للنواخذة، مشيداً بظهور كافة لاعبي فريقه بهذا المستوى خصوصاً في شوط المباراة الأولى الذي شهد تسجيل ثلاثة أهداف. وأضاف: كان بإمكاننا زيادة الغلة لو استغل لاعبونا الفرص التي تهيأت لهم أمام المرمى، لافتاً إلى أن الفريق تراجع أداؤه في منتصف الشوط الثاني لعدم التركيز وتوالي الأخطاء لتقبل شباكنا هدفين لكننا رغماً عن ذلك تمكنا من السيطرة والتحكم على مجريات اللعب.

وأضاف: فريقنا استحق الفوز بالنتيجة وبالنقاط، وفي اعتقادي أنه فوز مهم للغاية للنواخذة وجاء في وقت مناسب، خصوصاً أن الانتصار جاء ليعيد الثقة للفريق، ويمنحنا جرعات معنوية قوية قبيل لقاء الإمارات في الجولة المقبلة، موضحاً أن عدم فوز دبا في 14 مباراة سابقة كان بمثابة الحمل الثقيل على اللاعبين وجهازهم الفني وتمكنا من فك عقدة الهزائم أمام السماوي.

تقييم

وعرج كاميلي على أداء محترفيه الأجانب خصوصاً الثنائي الجديد برونو وفاندرلي، اللذين سجلا ثلاثة أهداف من أهداف الفريق الأربعة، مشيراً إلى أن اللاعبين لم يظهرا بمستواهما خلال لقاء كلباء الماضي على الرغم من تسجيل برونو هدفاً في المباراة، مؤكداً أنهما بدآ في التجانس مع بقية زملائهما اللاعبين، منوهاً بأن جميع اللاعبين كانوا في الموعد وتمكنوا من تطبيق خطته على أكمل وجه، مبيناً معالجة الهفوات التي حدثت على مستوى الدفاع قبيل مباراة الإمارات، كما خص المدرب الثنائي أحمد إبراهيم والأردني ياسين البخيت بإشادة خاصة، منوهاً بأنه قام بإشراك الوافد الجديد محمد خلفان في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن دبا الفجيرة سيكون لديه خيارات أكثر فيما يتعلق بمراكز اللاعبين خلال المباريات المقبلة.

هجمات

وخلال مباراة أول من أمس أمام دبا الفجيرة، نجد بأن أخطاء دفاع السماوي الفادحة عادت من جديد للظهور بدليل قبول مرمى الفريق لأربع أهداف، فقد بدا واضحاً الارتباك على الخط الخلفي، خصوصاً فيما يتعلق بالعمق الدفاعي وعدم التمركز الصحيح من قبل رباعي الدفاع لحظة تنفيذ الكرات الثابتة ولم يكن لطرفي الفريق السماوي أي دور في بناء الهجمات، بل كانوا بمثابة عالة على زملائهم ولم يفرض لاعبو خط الوسط إيقاع لعبهم وذلك فيما يتعلق ببناء الهجمات وكان واضحاً ظهور مساحات كبيرة في منطقة المناورة بالنسبة لفريق بني ياس.

26

قال البرازيلي بالو كاميلي: بالتأكيد لن تتضح الأمور الآن، وأتوقع أن يستمر سيناريو الموسم الماضي نفسه لفرق القاع، وفي اعتقادي أن الفريق الذي لا يحصل على أكثر من 26 نقطة ستكون وضعيته صعبة، ونحن من جانبنا نتطلع لكسب عدد كبير من المباريات المقبلة، وعلينا القتال لآخر مباراة من الدوري.