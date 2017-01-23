جوميز: الأخطاء الساذجة وراء الخسارة

أكد البرتغالي جوزية جوميز، مدرب بني ياس، أن البداية السيئة والأخطاء الساذجة لفريقه أمام دبا الفجيرة هي التي أدت إلى هزيمة فريقه أمام دبا الفجيرة، مشيراً إلى أن اللاعبين الجدد لم يظهروا بمستواهم المعروف، خصوصاً أنهم لا يزالون في فترة التأقلم مع بقية زملائهم في الفريق، ولافتاً إلى أن بني ياس حاول العودة إلى المباراة في الشوط الثاني، وذلك بالضغط على الفريق المضيف، لكننا دفعنا ثمن الأخطاء البدائية التي ارتكبها اللاعبون غالياً، وهو سيناريو ظل يتكرر في كل مباراة، حيث تكون هناك أخطاء فردية يستفيد منها الخصم ويحولها إلى أهداف، مشيراً إلى أن فريقه لم يكن محظوظاً واضطر إلى تغيير خطة اللعب.

وأوضح جوميز أنه قام بتبديل اللاعب الفرنسي جيان مندي لشعوره ببعض بالتعب، خصوصاً أنه قادم للفريق قبل ثلاثة أيام، وأنه سيقف على حجم إصابته، ونفى المدرب أن يكون اللاعبون استهتروا بدبا الفجيرة، خصوصاً بعد تعادل السماوي مع العين في الجولة الماضية، منوهاً بأن الوقت الحالي ليس للاستخفاف بأي فريق، وأن فريقه يدخل أي مباراة وكأنها نهائي كؤوس، ومقراً بخسارته 6 نقاط كاملة أمام النواخذة أول من أمس.

مساحات

وقال مدرب بني ياس: «طالبت اللاعبين بعدم ترك مساحات للخصم»، مشيراً إلى أن عدم التوازن في الخطوط أسهم في الهزيمة، خصوصاً أن الفريق عندما يكون مطالباً بتسجيل أهداف يضطر إلى فتح الملعب، لذا يجب أن نعالج كل هذه الأخطاء قبيل الجولة المقبلة. كما وصف جوميز قرارات إدارة النادي فيما يتعلق بتعاقدات الميركاتو الشتوي مع الأجانب بالموفقة، مؤكداً أنه يجب التعامل مع هذا السيناريو بواقعية.

وكان مدرب بني ياس جوزيه جوميز أخرج المدافع عبد الله النوبي الذي تسبب في ركلة جزاء سجل منها النواخذة هدفهم الثالث، وأشرك اللاعب جيان مندي الذي قلص الفارق وتسبب في هدف فريقه الثالث، لكنه شعر ببعض الآلام، وتم تغييره بعد قرابة 47 دقيقة فقط، وقد أثار خروجه التساؤلات، خصوصاً أن اللاعب تم التعاقد معه قبل المباراة بثلاثة أيام فقط، فهل جاء اللاعب للسماوي وهو يخفي إصابة قديمة أم أنه تعرض فعلاً لإصابة جديدة أثناء المباراة.