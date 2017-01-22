إعادة هيكلة الألعاب الفردية والجماعية في الأهلي

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة وتنظيم شؤون النادي وشركة الأهلي لكرة القدم، في اجتماعها الدوري الرابع، برئاسة خليفة سعيد سليمان، تشكيل لجنة لدراسة إعادة هيكلة أكاديمية كرة القدم، وتم تقديم دراسة لإعادة هيكلة كل من الألعاب الجماعية والفردية، والعمل على تحديد أوجه القوة والضعف في هذه اللعبات، وكيفية الارتقاء بها في المستقبل، وتم تكليف إسماعيل عبد الرحمن البنا مدير النادي، بالإشراف على سير الأعمال اليومية في النادي.

عقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات في شركة كرة القدم بالنادي، بحضور أعضاء اللجنة، وناقش كل الأمور المتعلقة بالعمل في النادي وشركة كرة القدم، واستعرض التقارير التي تم رفعها من قبل المدير التنفيذي، وأعضاء اللجنة المكلفين بإدارة الملفات المختلفة.