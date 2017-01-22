حتا والشارقة..450 دقيقة «صياماً» عن الفوز

غاب الفوز للمباراة الخامسة على التوالي عن كل من فريقي حتا والشارقة، بعد تعادلهما معاً أول من أمس دون أهداف في مباراة الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم. ومن جانبه أكد علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا رئيس شركة كرة القدم، أن الحكم فهد الكسار الذي أدار مباراة حتا والشارقة، لم يوفق في العديد من القرارات التحكيمية.

وقال البدواوي في تصريحات صحافية بعد المباراة، إن الكسار تحامل كثيراً على فريق حتا، وصرف النظر عن ركلة جزاء واضحة لصالح لاعب الفريق ماهر جاسم، إثر خطأ من عبدالله أحمد، مضيفاً أن الحكم لم يكن موفقاً، وكذلك مساعداه لم يكونا في الموعد، خاصة في حالة ركلة الجزاء الصحيحة التي كانت لصالح الإعصار.

وأوضح البدواوي أن قرارات الكسار أثرت في سير المباراة، كونها جاءت ضد الإعصار، وقال: نتمنى أن يراجع نفسه.

وأشاد البدواوي في الوقت نفسه بمستوى أداء الفريق الذي قدم مباراة جيدة تدعو إلى التفاؤل بأن الإعصار عازم على الذهاب لأبعد من التفكير بالهبوط.

عودة المنافسين

وذكر البدواوي أن عودة المنافسين المباشرين لحتا إلى سكة الانتصارات هو لصالح الدوري، وبني ياس والإمارات وكلباء ودبا الفجيرة كلها فرق جيدة وعودتها للانتصارات تصب في مصلحة التنافسية في الدوري، وأضاف: فريقنا يحب اللعب مع أندية قوية ولديها رغبة وطموح في التألق والفوز، نحن جاهزون ولدينا القدرة على التفوق.

وكشف البدواوي عن حقيقة عدم التعاقد مع ناصر مسعود لاعب الشباب، وقال لم نكن نسعى للتعاقد مع ناصر مسعود، طرح علينا من قبل وكيل أعماله، ولم نوفق في ضمه، وفريقنا لا يحتاج لأي لاعب حالياً، مجموعتنا مكتملة وتضم عناصر مميزة.

وأشاد البدواوي بالأسماء التي انضمت أخيراً إلى صفوف الإعصار، وقال إن راشد جلال وسبيل غازي يؤكدان في كل مباراة أنهما صفقتان رابحتان لحتا، كذلك عبدالله النوبي يعتبر من العناصر المميزة، فقط ينتظر إشارة المدرب للمشاركة، وجوكيكا لديه سياسة تدوير اللاعبين وسيجد اللاعب فرصته مستقبلاً.

الاجتماع الأخير

وعن الاجتماع الأخير بين مجلس الإدارة واللاعبين بجانب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، كشف البدواوي قائلاً: تحدثنا إلى اللاعبين وقلنا لهم إننا فخورون بهم وبما قدموه في الفترة الماضية، وجددنا الثقة فيهم وشكرناهم على أدائهم المميز الذي جعل للفريق هيبة وشكلاً مميزاً في الدوري.

وعرج البدواوي في حديثه على الحارس عبيد ثاني، وقال إن الحارس مر بفترة كان يحتاج فيها للوقوف مع نفسه، وقد عاد لمستواه الطبيعي في مباراة الشارقة، وأنقذ العديد من الكرات، مبيناً أنه حارس مميز ووجوده يشكل صمام أمان للفريق.

وعن ضم الحارس سلطان غريب حارس العين السابق، قال: اللاعب لم يشارك منذ فترة ويحتاج لوقت طويل للتأقلم وهو حارس جيد، ورأينا أنه يعزز حراسة المرمى في الفريق في حال حدوث أي غيابات للحارس الأساسي.

وصام فريقا حتا والشارقة عن الفوز طوال الجولات الخمس الأخيرة من الدوري، بعد اكتفاء الطرفان بالتعادل السلبي.

في سياق متصل، أكد لاعب حتا عيسى عبيد، أن التعادل لا يعكس مجريات المباراة، خاصة أن الإعصار كان الأخطر في الشوط الثاني، واحتاج لاعبوه إلى اللمسة الأخيرة الناجحة التي كانت ستضمن الفوز والنقاط الثلاث.

وأوضح أن خروج البرازيلي صاموئيل روزا للإصابة، أثر بصورة عامة في أداء الفريق، إلا أن التغييرات التي أجراها المدرب جوكيكا في الشوط الثاني، منحت الإعصار عمقاً هجومياً، كاد أن يثمر عن تسجيل أهداف في مناسبتين، مشيراً إلى أن البقاء في المركز العاشر يضع الفريق أمام تحديات كبيرة خلال المباريات المقبلة، المطالبين خلالها باستعادة نغمة الفوز، مضيفاً: «خضنا على مدار الجولات الماضية مباريات صعبة، جمعتنا بفرق قوية للغاية، إلا أن أداء حتا في تطور دائم، ونتطلع إلى الأفضل».