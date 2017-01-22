حميد يوسف: من يريد المنافسة يخدم نفسه

قال حميد يوسف مدير فريق الوصل، إن «الإمبراطور» لم يبتعد عن المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، في ظل تقارب الفارق في النقاط بين فرق المقدمة، مؤكداً أن الرؤية حول ماهية الفرق المتصارعة على اللقب، ستتضح بعد انتصاف الدور الثاني، ليس فقط بالنسبة للوصل، ولكن لجميع الفرق الموجودة في مراكز المقدمة.

وأضاف: «بالتأكيد، الفريق الذي يريد أن ينافس على البطولة، عليه خدمة نفسه بنفسه، ورغم تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، إلا أن الوصل قادر على العودة للمستوى الجيد الذي قدمه منذ بداية الموسم»، مشدداً على أن الاعتقاد السائد بأن الوصل غير قادر على المواصلة، خطأ، طالما النقاط متقاربة، وربما التعامل الإعلامي قد يسهم في استمرار فريق من عدمه، إذ يجب فصل ما حدث للوصل في مسابقتي الكأس وكأس الخليج العربي عن الدوري.

وعن فقدان نقطتين ثمينتين أمام الظفرة، قال: «صحيح النقطة ليست جيدة بعد ضياع فوز كان في متناول الأيدي، ولكن الأهم أن نعود سريعاً للنتائج الإيجابية، فقد خضنا مواجهة صعبة، ولم نجد الحلول الهجومية، بعد أن صعب الظفرة المهمة علينا، وافتقاد التركيز في الدقائق الأخيرة، أضاع الفوز».