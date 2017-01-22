كوزمين: فوز غالٍ على النصر.. والحكم

هاجم الروماني اولاريو كوزمين مدرب الأهلي، حكم مباراة فريقه عمار الجنيبي مساء أول من أمس، رغم الفوز 2-1 على ضيفه النصر في الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي، وارتقاء «الفرسان» من المركز الرابع إلى الوصافة برصيد 32 نقطة، والضغط بقوة على الجزيرة المتصدر بفارق 3 نقاط، وتركزت محاور هجوم المدرب، على تاريخ الحكم مع الأهلي، وغياب اللاعبين سالمين خميس وديوب وعبد العزيز هيكل عن مباراة الأهلي السبت المقبل، أمام العين في الجولة السادسة عشرة، واحتساب الحكم لهدف غير صحيح للنصر، من وجهة نظر الجهاز الفني للأهلي.

واعتبر كوزمين مدرب الأهلي، أن الفوز على النصر، فوز حزين، وأنه تحقق بعزيمة الرجال داخل الملعب، وقال: «تحكمنا في مجريات المباراة إجمالاً، ولا أتذكر فرصة صريحة للنصر للتسجيل سوى واحدة بتسديدة كمبو، وهدف النصر غير صحيح، والفوز على النصر يمكننا اعتباره فوز غالياً على المنافس والحكم، وفي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقتها الحكم نفسه احتسب للعين ركلة جزاء غير صحيحة، وواجهنا النصر، وأعلم أنه سيقوم بواجبه على أكمل وجه».

صدق التوقعات

أما عن خسارة 3 لاعبين أساسيين من الأهلي في لقائه والعين يوم السبت المقبل، قال: «هل هذا الإيقاف بالخطأ؟، في حالة ديوب كانت المخالفة في الأساس لمصلحته، وكان يشرح للحكم ما حدث وتم إنذاره، وبالصدفة تم إنذار اللاعبين الآخرين المهددين بالإيقاف في المباراة المقبلة.

وأعتقد أن مثل هذا التحكيم، يجعل اللاعبين يخرجون عن طورهم، كما حدث مع عبد العزيز هيكل، وما قام به «عزوز» كان إضاعة للوقت لجزء من الثانية، وهو ما يحدث معنا ربما لأكثر من 100 مباراة، ولم نر أحداً يحصل على إنذار، ولكن اللاعب حصل على إنذار كان كافياً للغياب عن لقاء العين، ثم طرد أيضاً».

أكمل المدرب: «توقعت أن يتم إيقاف الأسماء الثلاثة تحديداً، وقمت بإرسال رسالة نصية لمترجم الفريق بذلك قبل المباراة، وتلك الرسالة تشهد بذلك، وما حدث من التحكيم في مباراتنا مع النصر، هو ذاته ما حدث في مباراة الجزيرة والوحدة يوم الخميس الماضي.

ولكننا في النهاية، قادرون على مواصلة مشوارنا، رغم أننا نعلم مدى صعوبة المرحلة المقبلة، لأننا لا نملك لاعبين قادرين على تغطية المراكز الناقصة، ولكن هذه إمكانياتنا حالياً، وسنحاول القيام بما يعتمد علينا، وإذا أردت أن أقول أن ما يحدث يمثل لي خيبة أمل، فهذا سيكون تعبيراً قليلاً مع ما نواجهه».

أسباب الوصافة

تحدث كوزمين عن ارتقاء الأهلي إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري، قائلاً: «نعم نحن في المركز الثاني الآن، بفضل اللاعبين أنفسهم، الذين يلعبون من أجل أسمائهم وكبريائهم والعزيمة والإصرار الذي يؤدون به المباريات، وهو ما يجعلهم يستحقون التواجد في مركز أفضل من المركز الثاني».

أضاف المدرب: «من وجهة نظري الخاصة، وتحت كل الظروف والأسباب التي تحدثنا عنها، فإن هؤلاء اللاعبون يستحقون أكثر من أن يكونوا أبطالاً، وأنا هنا أتحدث عن كل الظروف التي عانوا منها، لأن الأهلي أكثر الفرق معاناة في الموسم الحالي، وحرام أن يتعرض فريق كبير مثل الأهلي وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2015، لمثل هذه الأمور، ومع هذا أنا واثق بأنهم سيواصلون ويكملون بالطريقة ذاتها».

إشادة

أعرب سالمين خميس مدافع الأهلي،عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على النصر أول من أمس، وأشاد بما قدمه «الفرسان» في تلك المباراة، وصعود الفريق إلى المركز الثاني، واقترابه بقوة من تحقيق المركز الأول، والمحافظة على درع دوري الخليج العربي.

وقال سالمين: «قدمنا أداء جيداً رغم أننا لعبنا بمحترفين أجنبيين فقط، وكل من يلعب بقميص الأهلي، يحرص على تقديم ما عنده من جهد لإسعاد الجماهير الرائعة الحريصة على مساندة الفريق في كل مبارياته».