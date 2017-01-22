جوكيكا:الإعصار يستحق البقاء في «الدفء»

أكد المقدوني جوكيكا مدرب فريق حتا، رضاه عن أداء كتيبة الإعصار أمام الملك، وهنأ اللاعبين على هذا الأداء الجيد الذي كان ينقصه فقط تسجيل هدف للخروج بنقاط المباراة كاملة، وقال: «اللاعبون فرضوا طريقتهم في اللعب وبرهنوا أنهم قادرون على تحقيق نتائج جيدة وتقديم كرة قدم جميلة»، مشيراً إلى أن طموحات الإعصار أبعد من البقاء، لأن حتا يستحق مركزاً في منطقة الوسط الدافئة بما قدمه من أداء في الدوري.

وأضاف جوكيكا أن المباراة كانت مغلقة، خاصة من جانب الشارقة الذي لعب على الهجمات المرتدة، سنحت لنا العديد من الفرص وسددنا في أكثر من مناسبة، لكن لم نوفق في التسجيل، الشارقة فريق جيد ولديه مدافعون جيدون، سنحاول التعويض في المباريات المقبلة، تنتظرنا مواجهات صعبة.

ونفى جوكيكا غياب اللمسة الأخيرة عن حتا، وقال: عاندنا الحظ فحسب، مهاجمونا على أعلى مستوى. جميع لاعبي الفريق يدركون المسؤولية الملقاة على عواتقهم وهم على قدر التحدي، لديهم مهارات جيدة ورغبة كبيرة في الفوز في كل اللقاءات، أنا سعيد بهذه المجموعة وبما نقدمه من عمل كفريق متكامل، ونأمل أن ننهي الدوري في ترتيب جيد.

أداء أفضل

من جهته، أبدى البرتغالي بيسيرو مدرب الشارقة، عدم رضاه عن أداء الفريق الهجومي الذي فشل في الوصول إلى شباك حتا، وقال: كنت أتوقع أداء أفضل من هجوم الفريق، لكن ما قدموه لم يكن مقنعاً بالنسبة لي، الأمر ليس سيئاً بدرجة كبيرة، ولكن كنت أطمع في أداء أفضل من الناحية الهجومية وهذا ما لم أشاهده خلال المباراة.

وأضاف: خلقنا فرصاً معدودة ولم نحسن استغلالها، وفي قاعدة كرة القدم إذا لم تسجل يُسجل عليك، والأمر الجيد أننا لم نستقبل أهدافاً.

وتحدث عن أداء الفنزويلي ريفاس، وقال: نعم كان جيداً قياساً على طريقة لعبه، لقد كان وحيداً في المقدمة طوال 70 دقيقة، وعندما يلعب كمهاجم صريح يحتاج للمساندة لذلك أدخلت جمال معروف حتى يكون لدينا لاعبون في الهجوم، وهذه طريقة جديدة نحاول أن نطبقها.

وأكد بيسيرو أنه ما زال يحتاج للوقت حتى يطبق فلسفته، فالشارقة جيد ويقدم كرة قدم رائعة، وما زال هناك العديد من الأشياء يود تحسينها في الفريق تحتاج إلى وقت وتدريب مستمر للوصول إلى الانسجام المثالي.