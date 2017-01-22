الدربي: من يتعادل مع الجزيرة ويهزم العين لا يستحق الهبوط

أكد أنور الدربي مدير فريق الصقور، أحقية فريقه بالبقاء في دوري الخليج العربي، ذاكراً أن الفريق الذي تعادل مع الجزيرة متصدر الترتيب وهزم الزعيم بكل قوته، والفريق الذي كان قريباً من هزيمة الوصل وتفوق عليه في الأداء بشهادة مدربه لا يستحق الهبوط.

وأضاف: فريق يحقق هذه النتائج المشرفة قادر بإذن الله على إثبات وجوده في الدوري، بحصد النقاط خلال الجولات المقبلة ليصل إلى مركز جيد. ويحتل الصقور حالياً المركز 12 في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط نالها بفوزين و3 تعادلات.

وقال الدربي إن الفوز الأخير على العين أضاف 3 نقاط مهمة لرصيد الصقور وحقق العديد من المكاسب، لأنه كان فوزاً على خصم كبير نحترمه كثيراً ويكفي أن خسارته أمامنا هي الأولى له في الدوري.

وأضاف: لكن علينا الاستفادة من هذا الفوز بشكل إيجابي، لأن موقفنا لا زال صعباً، وقد أبلغنا اللاعبين داخل غرفة الملابس عقب مباراة الزعيم أن الفرحة بالفوز ستكون بعد مباراة دبا الفجيرة المقبلة، لأنها المواجهة الأهم وبالنسبة لنا، والفوز فيها يعادل 6 نقاط باعتبار أن الخصم منافساً مباشراً لنا.

نحترم دبا

وأكد الدربي احترامهم لدبا الفجيرة، ذاكراً أنه يضم عناصر متميزة، وأنهم يعلمون صعوبة الفوز عليه، خاصة أنه سيلعب بقوة مضاعفة لكسب النقاط، وامتدح مدير الصقور جهود مجلس الإدارة وحرصه على تهيئة الأجواء الجيدة للفريق ومتابعته الدقيقة للتدريبات.