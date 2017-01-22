أروابارينا: انخفاض الأداء الفردي والجماعي يقلقني

قال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوصل، إن ما يقلقه، هو انخفاض مستوى الفريق وتراجع أداء اللاعبين على المستويين الفردي والجماعي، بعكس المستوى الذي ظهر عليه الفريق في الدور الأول من دوري الخليج العربي، رافضاً القول إن الوصل ابتعد عن المنافسة، أو غير قادر على مواصلة الصراع على اللقب، في ظل تبقي 11 مباراة بـ 33 نقطة في المسابقة.

واعترف مدرب الوصل بأن فريقه قدم مباراة سيئة أمام الظفرة، ومنح المنافس الفرصة للعودة في نتيجة اللقاء في الدقائق الأخيرة، بعد التراجع للدفاع عقب التقدم بهدف ليما.

وأضاف في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «لم نلعب مباراة جيدة، ولم تكن أمامنا فرص حقيقية كثيرة للتسجيل، باستثناء الجزء الأخير من المباراة، وبعدما أتيحت لنا الأفضلية عقب تسجيل الهدف، تراجع الفريق للدفاع بشكل أكبر من المعتاد، ومنحنا الكرة لفريق الظفرة في الدقائق الأخيرة، حصلوا خلالها على 3 فرص للتهديف، لم تتح لهم منذ بداية المباراة، وبالتأكيد، عندما تدافع قريباً من مرماك، فمن السهولة أن تستقبل الأهداف».

وأرجع أروابارينا تراجع نتائج الوصل في المباريات الأخيرة، بخروجه من كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، وفقدان 5 نقاط في آخر مباراتين في الدوري، إلى ارتكاب العديد من الأخطاء، التي كلفت الفريق نتائج هذه المباريات، وقال: «ببساطة، ارتكبنا أخطاءً عدة، أدت إلى تراجع النتائج، كما انخفض أداء الفريق على المستويين الفردي والجماعي، ولذلك، يجب علينا متابعة العمل، ومحاولة العودة للانتصارات في المباريات المقبلة».

مستويات

وأضاف، تعليقاً على ما إذا كان الوصل ابتعد عن المنافسة: «لا أعتقد هذا، فما زال هناك 11 مباراة في الدوري، وكل الفرق ستفوز وتخسر، في ظل تقارب المستويات والنقاط، ولكن ما يقلقني بالفعل، هو مستوى الفريق.

إذ لم نعد نلعب حالياً بنفس الطريقة التي كنا نلعب بها في بداية الدوري، وفي غضون دقيقتين أمام الظفرة، لم نتمكن من الحفاظ على الفوز، وما أريده ويحتاجه الفريق، هو متابعة العمل والعودة للظهور بالمستوى الذي قدمه الفريق في الدور الأول، وأعتقد أن الفريق الأكثر استمرارية، هو الذي سيحصل على لقب الدوري في النهاية».

مشيراً إلى أن من يعتقد أن الوصل لن يتمكن من مواصلة المنافسة، فهذا رأيه، وسنسعى لإثبات خطأ من يقول هذا الكلام، والذي أعتقد أنه بسبب أداء الفريق وليس نتائجه، لافتاً إلى أن الفريق سيبدأ التحضير لمباراة النصر من أجل الفوز، خاصة أن الوضع كان معقداً في ظل غياب الفوز في المباريات الأربع الأخيرة.

ورفض مدرب الوصل، التعليق على أداء المحترف الجديد سيرجينهو، وقال: «لا أفضل أن أتحدث عن لاعب بعينه، وطالما الفريق بالكامل لم يؤدِ بالشكل المطلوب، فمن الصعب أن أتحدث عن لاعب معين، فالمجموعة كاملة لم تلعب بشكل جيد».