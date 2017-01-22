أحمد سعيد: أولويات الجزيرة بناء فريق المستقبل

شدد أحمد سعيد مشرف عام فريق الجزيرة الأول لكرة القدم على أن أولويات المرحلة الحالية هي بناء فريق قوي للمستقبل، بعيداً عن التفكير في درع الدوري، وهو ما نجح فيه الجزيرة على مدار الموسم الماضي والحالي بالدفع بالمواهب الشابة خريجي الأكاديميات، وهؤلاء اللاعبون صغار السن سيكون لهم مستقبل كبير سواء في الفريق الأول أو المنتخبات الوطنية.

وأضاف: الدوري ما زال في الملعب، على الرغم من تصدر فريقه قائمة الترتيب، وإن الحالة الجيدة التي يعيشها فريقه ترجع إلى روح الأسرة الواحدة والتي تربط الجهازين الإداري والفني باللاعبين، مع مساندة الجماهير الجزراوية في جميع المساندات، وهذه المناخ الإيجابي انعكس بالإيجاب على الحالة العامة.

احترام

وأكد أحمد سعيد أن الجزيرة يحترم جميع المنافسين، سواء المنافسين من العين والأهلي أو التي تليها في الترتيب، وتبدي للجميع الاحترام الكامل، وأن فخر أبوظبي يسير بخطى ثابتة، وفق استراتيجية وأهداف مدروسة، ولا يعمل من أجل بطولة في حد ذاتها، بل من أجل المستقبل.

وأوضح أن فوز الإمارات الأخير على العين لن يخدعهم، والزعيم قادر على العودة سريعاً في أي مباراة، ولاعبوه من مواطنين أو محترفين أجانب قادرون على صنع الفارق، في أي مواجهة يخوضونها، في المقابل سيخوض لاعبو فخر أبوظبي المباراة باحترافية، وبتوازن وبتركيز عال.

استعداد

على جانب آخر، يختتم فخر أبوظبي تدريباته الرئيسة اليوم استعداداً لمواجهة العين في مؤجلة الدوري، وحرص الجهاز الفني عقب ديربي الوحدة على رفع الكفاءة البدنية، وتخلُص اللاعبين من الإرهاق الناتج عن ضغط المباريات، والذي صادف الفريق طيلة الفترة الماضية والتي خاض فيها منافسات كأسي رئيس الدولة، والخليج، والدوري، ويتطلع إلى إحراز نتيجة إيجابية في دار الزين تمكنه من الحفاظ على صدارة الترتيب بـ 35 نقطة.