بن نخيرات يجتمع مع جماهير العين لاحتواء أزمة زلاتكو

في ظل حالة من الاستياء وسط الجماهير المطالبة برحيل المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، في أعقاب تدني نتائج الفريق وتراجعه أخيراً إلى المركز الثالث في الترتيب العام لفرق الدوري، يختتم العين مساء اليوم مناوراته الميدانية، في إطار استعداده للمواجهة التي تجمعه بغريمه التقليدي الجزيرة غداً على ملعب استاد هزاع بن زايد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي تعتبر الفرصة الأخيرة للمدرب زلاتكو من وجهة نظر عدد من مشجعي الفريق.

وحرص عدد من جمهور العين على الحضور في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق، أمس، على ملعبه باستاد خليفة بن زايد للمطالبة بإقالة المدرب، غير أن الأمور تم احتواؤها في اجتماع عقده حمد بن نخيرات العامري العضو المنتدب بنادي العين مع أنصار الفريق.

مقاطعة

وفيما أكد بعض أنصار العين مقاطعتهم لمباريات الفريق ما لم تتم تلبية مطالب الجمهور بإقصاء المدرب الكرواتي، طالب البعض بالحضور وتجديد المطالب خلال مباراة الغد أمام الجزيرة، والتي تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة للعين للحاق بركب المقدمة والمنافسة على صدارة الدوري الذي أصبح الأمل الوحيد لإنقاد الموسم بعد الخروج من مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، إذ يحتاج الزعيم للفوز والحصول على النقاط الثلاث لتقريب الفارق بينه وبين المتصدر الجزراوي إلى نقطة واحدة على أمل أن يذوب الفارق في المباريات المقبلة.

عودة

وأكد زلاتكو داليتش أن العين مطالب بالعودة القوية والعمل بتركيز أكبر في المرحلة المقبلة، واعتبر أن خسارة خمس نقاط في مباراتين متتاليتين مؤشر على أن الفريق يمر بظروف صعبة، ونفى أن يكون غياب صانع الألعاب وقائد الفريق عمر عبدالرحمن سبباً في خسارة مباراة الإمارات.

مؤكداً أن العين فريق كبير ولا ينبغي أن تتوقف انتصاراته على أسماء بعينها، وقال إنه لم يتوقع من مهاجم الفريق الجديد ناصر الشمراني أكثر مما قدمه، كونه شارك في المباراة بعد أربع وعشرين ساعة فقط من انضمامه للفريق، وأوضح أن فريق الإمارات استحق نقاط المباراة، لأنه كان الفريق الأقل أخطاء.

تدريبات استشفائية

وكان العين أجرى تدريباً للاستشفاء وفك العضلات في اليوم التالي مباشرة لمباراته أمام الإمارات، قبل أن يعود ويجري أمس، تدريباً ثانياً، عمد خلاله الجهاز الفني إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء اللاعبين في المباراة الأخيرة، ويختتم الفريق مساء اليوم تدريباته، ويتوقع أن يقف خلالها المدرب على مدى جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة المتوقع أن يخوض بها مباراة الغد.