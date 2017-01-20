بالفيديو.. الأهلي يفوز على النصر ويقفز للوصافة

فاز الأهلي على ضيفه النصر 2-1 مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري الخليج العربي، ليرفع الأهلي رصيده إلى 32 نقطة، وقفز من المركز الرابع إلى المركز الثاني "الوصيف" بفارق 3 نقاط عن الجزيرة المتصدر، وتوقف رصيد النصر عند 22 نقطة.

جاء الشوط الأول حماسياً من الفريقين، وشهد الفرصة الأخطر في الدقيقة 34، عندما تصدى القائم الأيمن لحارس النصر، لتسديدة أحمد خليل من ركلة حرة مباشرة.

نجح الأهلي في تسجيل هدفاً في الدقيقة 40، من ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن، ولعبها ريبيرو، مرت من فوق رؤوس الجميع، وخدعت حارس النصر وسكنت الشباك.

تعادل النصر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق فاندرلي، بعد تمريرة عرضية وصلته من زميله كيمبو.

لعل أبرز أحداث النصف الأول أيضاً، حصول السنغالي ماكيتي ديوب وسالمين خميس، على إنذارين، مما يعني غيابهما عن مباراة الأهلي والعين المقررة يوم 28 يناير الحالي.

وشهد الشوط الثاني ضغط هجومي أهلاوي، وأضاف أحمد خليل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 72، من خطأ لحارس النصر عبد الله محمد إسماعيل، والذي سقطت الكرة من يده.

طرد حكم المباراة، مدافع الأهلي عبد العزيز هيكل في الوقت بدل الضائع للمباراة، بحصوله على إنذارين في الوقت نفسه، لإضاعة الوقت والاعتراض على حكم المباراة.