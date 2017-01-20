الأهلي والنصر.. فك الاشتباك

يلتقي الأهلي مع النصر على ملعب استاد راشد بدبي في الثامنة من مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وهي المواجهة الثالثة بين الفريقين في الموسم الحالي، وسبق وفاز النصر على الأهلي في كأس الخليج العربي بهدف نظيف، ورد الأهلي بالفوز بالنتيجة نفسها في الجولة الثانية للدوري، ما يزيد من أهمية مواجهة الليلة في فك الاشتباك بين الفريقين.

موقف

يتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز لدعم موقفهما في ترتيب الدوري، إذ يحتل الفرسان المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وفارق النقاط بينه وبين المتصدر ليس كبيراً، ويمكن تعويضه خلال مباريات الدور الثاني، التي عادة ما تكون أكثر صعوبة من النصف الأول للمسابقة، بينما يحتل العميد المركز السادس برصيد 22 نقطة.

وبدأت نتائج الفريق في التحسن في الفترة الأخيرة، مع تفهم اللاعبين لفكر الجهاز الفني الجديد، والوصول إلى حالة من شبه الاستقرار الفني في التشكيلة وطريقة الأداء، حتى استرد النصر هيبته وقوته أمام منافسيه.

ويعاني أصحاب الأرض من غيابات كثيرة كما هي الحال دائماً في مباريات الفرسان الأخيرة، ولكن الفريق سوف يسترد جهود لاعبيه خميس إسماعيل وسالمين خميس، بعد نهاية فترة العقوبة الانضباطية، التي امتدت 3 مباريات، في حين يتواصل غياب الحارس ماجد ناصر، والموقوف عقابياً 5 مباريات.

كما يعاني النصر من غيابات كثيرة تتمثل في اللاعبين أحمد إبراهيم ومبارك سعيد ومحمود خميس وخالد جلال وعلي حسين، ولذا عكف الجهاز الفني للنصر طوال الأيام الماضية على تجهيز اللاعبين البدلاء القادرين على تعويض تلك الغيابات، وصنع الفارق مع «العميد».

فكر روماني

ستكون مباراة الليلة، مواجهة رومانية، بين كوزمين مدرب الأهلي، و«عميد» المدربين الأجانب العاملين في دوري المحترفين بالدولة، ودان بيتريسكو، الذي تولى تدريب النصر مؤخراً، واستطاع تحقيق نقلة نوعية جيدة في مسيرة الفريق في المباريات الأخيرة بالموسم الحالي، سواء على صعيد النتائج أو المستوى، والطريف أن المدربين حسب تصريحاتهما، تجمعهما الصداقة، ولكنهما سينسيان تلك الصداقة، عندما يطلق الحكم صافرة بداية مواجهة الليلة باستاد راشد بدبي.

تدريبات مكثفة

حرص الجهازان الفنيان لكلا الفريقين، على انتظام اللاعبين في تدريبات يومية مكثفة نظراً لأهمية مباراة الليلة، والمرحلة المقبلة عموماً من دوري الخليج العربي، إذ سيكون الصراع فيها في غاية القوة، لبحث فرق المقدمة عن التتويج بالدرع، وفرق المراكز المتأخرة، عن نتائج جيدة للهروب من الهبوط.

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لم يخسر الأهلي على ملعبه بإستاد راشد منذ قرابة العامين، وكانت خسارته الأخيرة 0 ـ 4 أمام الوصل في الجولة 16 لدوري الخليج العربي، والتي جرت 13 فبراير عام 2015، ومنذ هذا المباراة، لم يخسر الفرسان على ملعبهم في أي مباراة مع اختلاف المسابقات التي شاركوا فيها ما بين المحلي والقاري.

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لعب النصر 8 مباريات في استاد راشد، منذ بداية تطبيق الاحتراف في دورينا في موسم 2008 ـ 2009، لم يذق خلالها طعم الفوز، حيث تعادل 5 مرات، وخسر في 3 مباريات، وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين في استاد راشد الموسم الماضي بفوز الفرسان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

كوزمين:نتعامل بواقعية والمنافسة في الدور الثاني صعبة

أكد الروماني كوزمين، مدرب الأهلي، صعوبة مباراة فريقه اليوم أمام النصر، خاصة بعد تدعيم المنافس صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، تقليص الفارق بين الأهلي إلى 3 نقاط فقط، قال:

نجحنا وبجهودنا فقط في تقليص الفارق مع المتصدر إلى 3 نقاط فقط، رغم كل الظروف والمشاكل، لأننا نتعامل بواقعية، وسنعمل على التنافس لأقصى حد، مع صعوبة الأمر في الدور الثاني للدوري، بعد تدعيم باقي الفرق المنافسة خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.

تعزيز

وعن فريق النصر قال: مستوى النصر في تصاعد مستمر، مع مدربهم الجديد، وفازوا على العين والجزيرة، وهذا ما يبرهن انه من الفرق الجيدة، وعزز الفريق صفوفه، بعودة لاعبه فاندرلي، ولديه طريقة لعب جيدة، وتنظيم عال، لذلك لن تكون مباراة سهلة بالنسبة لنا.

وأضاف: نعمل على تحسين طريقة لعبنا من مباراة لأخرى، بجانب تقليل الأخطاء، ولكن مع الأسف بسبب التذبذبات والتغييرات التي نقوم بها، للغيابات الكثيرة التي نعاني منها مباراة لأخرى، لا يسمح لنا بتجهيز اللاعبين بطريقة عالية، ولكن أكيد إرادة الفوز موجودة، ولابد أن نكون منضبطين تماماً ونبدأ المباراة بتركيز عال، ولا نمنح المنافس أي فرصة.

تحدث كوزمين، عن موقف ومستقبل البرازيلي رودريغو ليما مع الأهلي، بقوله: الصورة غير واضحة بالنسبة لليما حالياً، وبعد شهر سيذهب لقطر لاستكمال العلاج، وبعدها سيعود، وتصاعدياً سيدخل للتدريبات، وبعدها يشارك تصاعدياً حسب تفاعل اللاعب مع الأداء.

بيتريسكو:نسعى إلى حلّ عقدة استاد راشد

شدد الروماني بيتريسكو، مدرب النصر، على صعوبة مواجهة الأهلي، مؤكداً أن العميد سيسخّر كل طاقاته من اجل حلّ عقدة الأهلي في استاد راشد، وقال: نواجه حامل اللقب، وهو يمرّ بحالة جيدة بعد تأهله إلى نهائي كأس الخليج العربي وفوزه بثلاثية نظيفة على الإمارات في الجولة الماضية، وكان قادراً على انهاء المباراة بنتيجة أكبر، وهو يحتل مركزاً جيداً .

وأضاف: عدم فوز النصر على الأهلي منذ سنوات في استاد راشد دليل إضافي على صعوبة المهمة ، وأتمنى أن ننجح في حلّ هذه العقدة ويكون الانتصار حليفنا. وكشف بيتريسكو أن صداقته مع مواطنه كوزمين تمتد سنوات طويلة، منذ أن عمل مساعدا للإيطالي زينغا بنادي ناشيونال بوخارست الروماني وكان كوزمين مديرا فنيا.

وقال:«صداقتي مع كوزمين ستتوقف خلال 90 دقيقة عندما ننزل إلى الملعب، وبالـتأكيد كوزمين لديه أفضلية كونه متواجدا مع الأهلي منذ 3 مواسم ونصف، ويعرف كل التفاصيل عن لاعبيه.

بينما أن موجود منذ 3 أشهر فقط». وعن رأيه في ديوب ، الذي نجح في هز شباك النصر بـ7 أهداف مع الظفرة، أوضح بيتريسكو أن ديوب مهاجم من نوع خاص وكل مدرب يتمنى تواجده في فريقه وليس اللعب ضده.

إمكانات

وأكد المدرب الروماني أن إصراره على بقاء الفرنسي كيمبو كان بسبب ثقته في امكاناته وقدرته على مساعدة الفريق، وقال: كيمبو لاعبٌ متميزٌ ويملك امكانات كبيرة، وأتمنى أن يساعدنا أكثر في الدور الثاني.

الفردان: الفوز أهم من الصداقة

أشار حبيب الفردان نجم وسط الأهلي، إلى أن الفوز أهم من صداقته مع لاعبي النصر بحكم سنوات لعبه السابقة مع العميد، وأضاف: سأقاتل لكي يحقق الفريق الفوز على النصر. وقال: علاقتي طيبة مع لاعبي النصر، ولكن في الملعب لا يوجد صداقات، وكل اللاعبين يدخلون وفي عقلهم النقاط الثلاث، وبعد المباراة تكون علاقتنا أكثر من أخوة.

وأضاف: مباريات النصر دائماً تكون صعبة، والعميد في الفترة الأخيرة لعب مباريات كبيرة مع المنافسين، وفاز على المتصدرين لجدول الترتيب، ولكن لا بد أن نكون في حالة تركيز عالية من أجل الخروج بالنقاط الكاملة.

كيمبو: سنقاتل حتى الثانية الأخيرة

قال الفرنسي كيمبو ايكوكو، لاعب النصر، إن فريقه على أتمّ الاستعداد لمواجهة الأهلي الليلة، وهي تحدٍّ جديد بالنسبة لنا، ولن نواجهه ونحن نفكر في الخسارة، وسنقاتل حتى الثانية الأخيرة، وأظن أننا قادرون على الفوز وعزيمة اللاعبين قوية من أجل كسر عقدة الفرسان في عقر داره، وإذا كان هناك سر للفوز على الأهلي في ملعبه فأريد أن أعرفه.

ووصف كيمبو الأهلي بالفريق القوي والجيد، وقال: منذ أن جئت للعب في الدوري الإماراتي خضت عدة مباريات ضد الأهلي، وهو فريق قوي يضم لاعبين منسجمين مع بعضهم.

وعبر كيمبو عن سعادته بتحسن نتائج النصر مقارنة ببداية الموسم، مؤكدا أن العميد على أتم الجاهزية لمواصلة نتائجه الإيجابية التي حققها في الفترة الأخيرة.