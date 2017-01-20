محمد بن حمد الشرقي يكرم جودو الفجيرة

كرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لاعبي فريق الجودو بنادي الفجيرة للفنون القتالية لمشاركاتهم في البطولات المحلية والدولية وحصولهم على عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للعام 2016 كان أبرزها كأس السفير الياباني.

وأعرب سموه خلال لقائه لاعبي الفريق بمكتبه في الديوان الأميري، عن سعادته بالتطور الرياضي الذي تشهده إمارة الفجيرة، مشيداً بالجهود التي تبذل من قبل الكادر الفني القائم عن تطوير لعبة الجودو. كما حث سموه إدارة النادي على مواصلة دعم اللاعبين والعمل بشكل أكبر على تنفيذ خطط الارتقاء باللعبة بشكل مستمر نحو الأفضل. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة ونائب رئيس النادي مديره التنفيذي أحمد حمدان الزيودي.