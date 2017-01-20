زلزال الجزيرة

غرد فريق الجزيرة منفرداً بقمة الدوري في الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه أمس على الوحدة 5 ـ 1 في ديربي العاصمة، باستاد محمد بن زايد.

وكانت النتيجة بمثابة زلزال للعنابي، ورسالة قوية من فخر أبوظبي لباقي الفرق، حيث وصل الجزيرة إلى النقطة 35 مبتعداً بأربع نقاط عن أقرب مطارديه العين قبل ختام مباريات الجولة اليوم، سجل الخماسية مبخوت (ق14، ليوناردو (ق 21 و45+4) وألميدا (ق72) وسلطان برغش (ق88) بينما أحرز هدف الوحدة تيغالي (ق 17).

وشهدت المباراة أحداثاً درامية بطرد الحارس راشد علي في الدقيقة 4، للمسه الكرة خارج المنطقة ، وتيغالي لدهسه قدم محمد فوزي، وجوجاك بعد حصوله على البطاقة الثانية بين الشوطين.

وفي المباراة الثانية جرح الصقور ،فريق الزعيم، محققاً مفاجأة كبيرة بالفوزعليه 3 ـ 2، وسجل المغربي باتنه هدفين (ق21 و73) وأضاف السويدي عثمان سو الثالث (ق82 )، في أول مشاركة له وأحرز للعين كايو ودياكيه (ق 38 و)71.

ويلعب اليوم الأهلي مع النصر، وحتا مع الشارقة، والظفرة مع الوصل، وحرص خليفة سعيد سليمان، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة وتنظيم شؤون النادي وشركة الأهلي لكرة القدم، على حضور التدريب الختامي للأهلي أمس، لتحفيز اللاعبين.