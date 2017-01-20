الظفرة والوصل..الظروف الصعبة

يستضيف الظفرة في الخامسة والربع من مساء اليوم على ملعبه باستاد حمدان بن زايد بالمنطقة الغربية، فريق الوصل في إطار الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي، إذ يطمح «فارس الغربية» إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والمرضية في المسابقة ومحاولة حصد المزيد من النقاط خاصة بعدما اطمأن كثيراً إلى بقائه ضمن المنطقة الدافئة في جدول الترتيب.

ويحتل الظفرة المركز الثامن برصيد 20 نقطة خصوصاً بعدما حقق نتيجة جيدة الجولة الماضية بالتعادل أمام النصر 2-2 وعودته من ملعب العميد بنقطة ثمينة.

ويدرك الجهاز الفني واللاعبون صعوبة المباراة، إذ يطمح الفريق إلى الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير حيث سيسعى المدير الفني محمد قويض للتغلب على الغيابات التي يعاني منها فريقه بسبب الإصابات إضافة إلى غياب خالد بطي للإيقاف، فيما يستعيد جهود لاعب خط الوسط المغربي عادل هرماش.

وستكون المباراة هي الأولى للظفرة بعد رحيل عمر خريبين ومن قبل ماكيتي ديوب وسيحاول المدرب إيجاد الوسيلة المناسبة لتعويض غياب القوة الهجومية للفريق برحيل الثنائي.

العودة للانتصارات

وفي المقابل يسعى فريق الوصل إلى الخروج من مسلسل الخسائر الذي بات يطارد الفريق مؤخراً وكلفه الخروج من مسابقتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

كما أنه مني بالهزيمة من الجزيرة في لقاء الفريقين في الجولة الماضية 2 - 3، ويأمل «الإمبراطور» في أن يعيد الفوز اليوم الروح المعنوية للاعبين والرجوع إلى درب الانتصارات والإرتقاء بالترتيب مجدداً بعد أن تراجع الوصل إلى المركز الثالث برصيد «29» نقطة.

وسعى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا خلال الأسبوع الماضي إلى تكثيف التحضيرات استعداداً للمباراة، وعلاج المشكلات التي يعاني منها الفريق والتي كلفته كثيراً حيث عمد إلى تصحيح الأخطاء الدفاعية وتماسك خط الوسط في ظل الاختراقات المتكررة والهجمات المرتدة التي عانى منها الأصفر.

غياب وعودة

ويستمر غياب المدافع حسن زهران عن صفوف الوصل حيث مازال يعاني من الإصابة التي سبق وأن تعرض لها في مواجهة الشباب في مسابقة كأس الخليج العربي، ويحتاج من ستة إلى ثمانية أسابيع للتعافي، بينما يستعيد «الفهود» جهود المدافعين عبد الله صالح، وهزاع سالم، حيث باتا في أتم الجاهزية لخوض اللقاء.

77

أكدت شركة الوصل لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، جاهزية اللاعب هزاع سالم، الذي يحمل الرقم «77»، للمشاركة أمام فرسان الغربية، والذي سبق أن تعرض للإصابة، كما نفى الوصل بشكل قاطع، ما يثار حالياً عن موافقة النادي على بيع أو إعارة هزاع سالم لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات التي أغلقت أبوابها أمس.

قويض: غيرنا «التكتيك» بسبب رحيل ديوب

أكد محمد قويض المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة أن رحيل ماكيتي ديوب وعمر خريبين يجبره على تغيير طريقة وتكتيك لعب الفريق ولكنه سيحاول التأقلم على الوضع الجديد، مشيراً إلى صعوبة مواجهة اليوم أمام الوصل والخروج بنقطة قد تكون مرضية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق من غيابات للإصابات ورحيل نجمي الفريق ديوب وخريبين.

واعترف قويض بأن هجوم الظفرة سيتأثر بعد خروج ديوب وخريبين خصوصاً وأنهما من أحرزا أغلب أهداف الفريق خلال الدور الأول من الدوري، وقال: «بلا شك وضعنا الهجومي سيتأثر بعد رحيل اللاعبين وخروجهما يجبرنا على الاعتماد على أسلوب مغاير في طريقة اللعب ومحاولة اللعب بجماعية أكبر، إذ كنا نعتمد على الكرات الطولية لديوب».

وأضاف: «أعتقد أننا نسير بخطى ثابتة ونتعامل مع كل مباراة على حدة وبرغم الغيابات التي نعاني منها بسبب الإصابات إلا أننا استطعنا تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الماضية أمام النصر وبأداء جيد، وسنعتمد على طريقتنا بالتأمين الدفاعي وإغلاق المساحات ومحاولة استغلال الهجمات المرتدة السريعة».

وتابع: «الوصل لا يزال في صلب المنافسة ولم يخرج منها في ظل فارق النقاط البسيط بينه وبين المتصدر، ويظل فريقاً قوياً خصوصاً على المستوى الهجومي إذ يمتلك الثلاثي المرعب فابيو ليما الذي يعد الأبرز حالياً ومن الصعب إيقافه بجانب كايو ورونالدو مينديز، ونحن نضع كل هذه الأمور في الحسبان ولذلك مطالبون باللعب بحذر دفاعي، وبالتأكيد الخروج بنقطة أمام فريق الوصل ستكون جيدة للغاية».

أروابارينا: الفوز يعيدنا إلى سكة الانتصارات

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق الوصل على أهمية تحقيق فريقه الفوز في مباراة اليوم أمام الظفرة حتى يتمكن من العودة إلى سكة الانتصارات. وقتال: «نخوض مواجهة صعبة تقام على ملعب صعب وأمام منافس قوي لديه تغييرات في الفترة الأخيرة على تشكيلته».

وأضاف: «لقد قدم فرسان الغربية مباراة ممتازة أمام النصر، لافتاً إلى أن الوصل جاهز للمباراة ويهمنا تحقيق الفوز للعودة لسكة الانتصارات، وتجاوزات الخسائر الأخيرة من خلال متابعة العمل وليس الكلام».

وقال: «لدينا بعض الغيابات بالفريق، حيث يستمر غياب حسن زهران للإصابة، وكذلك إيقاف عبد الرحيم علي، وانضم هزاع سالم للتحضيرات قبل يومين، وسنرى الوضع الصحي لعبد الله صالح، وسأعمل على اختيار التشكيلة المناسبة لتحقيق الفوز في ملعب الخصم».

وأضاف: «كل المباريات مختلفة وهناك فارق بين لقائنا بالظفرة في الدور الأول وهذا اللقاء، موضحاً أن الوصل لا يعيش أفضل أوقاته، كما أن لدى الظفرة تغييرات هامة،.

وعلينا أن نحترم الخصم بشكل كامل، وأن نكون أذكياء، وبالنسبة للدفاع فلدينا غيابات عدة نتيجة لالتحامات قوية تعرض لها اللاعبون، ونعمل على تعويضها. وتابع: الظفرة يلعب بشكل جيد في ملعبه ويكثف من هجومه، وحقق نتائج إيجابية على ملعبه، وعلينا أن نحذر وألا نرتكب الأخطاء، وأن نعود بالنقاط الثلاث.

سيرجينهو: أحتاج مزيداً من الوقت للتأقلم مع الفريق

أكد المحترف البرازيلي في صفوف الوصل سيرجينهو أنه من الطبيعي أن يعاني بعض الصعوبات مع فريقه الجديد، موضحاً أنه ما زال بحاجة للمزيد من الوقت للتأقلم.

مضيفاً:«عانينا في المباريات الثلاث الماضية، حيث أحكمت الفرق المنافسة دفاعها واستغلت أخطاءنا ولعبت على المرتدات. وقال: «نحن في حالة جيدة حيث لعبنا 13 مباراة وخسرنا ثلاثاً فقط، وجميعنا لديه الحافز لتحقيق الفوز من أجل العودة لقمة الترتيب، مبيناً أنه لا يستطيع القول بأنه جاهز بنسبة 100%، لكنه جاهز بنسبة 90%، لافتاً إلى أن عملية التأقلم تسير بشكل جيد».

وأضاف: أنا جاهز للعب في أي مركز يختاره المدرب، ومن الطبيعي أن لا يشعر الجمهور بالسعادة بعد الخروج من بطولتين وعليهم أن يدركوا أننا نبذل كل ما في وسعنا من أجل العودة للانتصارات والعودة للقمة.

الحمادي: فارس الغربية بمن حضر

قال حارس مرمى فريق الظفرة، زايد الحمادي، إنه يتطلع لتقديم مستوى مميز مع الفريق، بعد حصوله على فرصة المشاركة أساسياً، موجهاً الشكر إلى إدارة النادي والجهاز الفني، على الثقة التي منحوها إياه، معتبراً أنه أمام تحدٍ جديد، وسيسعى لإثبات وجوده مع الفريق.

وأضاف: «سنحاول مواصلة النتائج الإيجابية، ورغم الغيابات والإصابات، إلا أن الظفرة بمن حضر».