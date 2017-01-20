حتا والشارقة..طموحات مختلفة

يشهد استاد حمدان بن راشد في نادي حتا في الخامسة و5 دقائق عصر اليوم، لقاء حتا والشارقة بالجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم. ويحتل الملك المركز التاسع برصيد 15 نقطة يليه الإعصار في المركز العاشر بعدد النقاط نفسه وبفارق الأهداف، ويخوض الفريقان بطموحات مختلفة ويتطلع حتا لرد اعتباره من الهزائم امام الشارقة الذي قسى على أصحاب الأرض برباعية في ذهاب الدوري .

وفي كأس الخليج العربي، في حين يأمل الملك إلى الاتطلاق مجددا إلى مركز متقدم في الدوري عبر مباريات الدور الثاني.

وأنهى حتا تدريباته الأخيرة على ملعبه بصفوف مكتملة دون وجود غيابات أو إصابات باستثناء محمد جمال الذي يغيب بسبب الإيقاف، ومن المتوقع ظهور الإعصار بقوة أكبر في ظل تواجد جميع العناصر بما فيهم المحترفون الأجانب وأبرزهم اللاعب رافئيل سيلفا، الذي قدم عرضاً رائعاً في المباراة الأخيرة أمام الوحدة بعد أن سجل هدفين حملا توقيعه رسمياً مع الفريق، مما يجعل المباراة تكتسب المزيد من القوة والإثارة اليوم.

يتطلع فريق الشارقة إلى الثلاث نقاط للابتعاد عن المنطقة الخطرة في الدوري واستعد لها بتدريبات جادة تحت إشراف مدربه الجديد بيسيرو الذي عمل على ترميم صفوف الفريق وضخ روح معنوية جديدة.

وظهرت الإيجابيات على أداء الفريق في المواجهة السابقة أمام فريق الشباب رغم التعادل السلبي لكنه كان مقنعاً من خلال ترابط الخطوط، وركز بيسيرو على مضاعفة التدريبات التكتيكية لمنح الفريق المزيد من الجاهزية خاصة في منطقة المناورة بهدف التحرك السريع وصولا إلى منطقة الخصم والتسجيل.

وطالب مدرب الشارقة من لاعبيه استغلال الفرص وعدم تكرار سيناريو المباراة السابقة أمام الشباب التي فشل فيها خط هجوم الشارقة في الوصول إلى مرمى المنافس.

انسجام

وعمل بيسيرو على تحقيق الانسجام بين اللاعب الياباني الجديد ماسودا مع زملائه بطموح أن يكون من الأوراق الرابحة في مواجهة اليوم ويتوقع أن يعول عليه الفريق اليوم كثيرا خاصة في حالة غياب قلب وسط الشارقة ادريان الذي تعرض لإصابة مؤثرة في الدور السابق.

وفي حال عدم قدرته على اللعب فإن ماسودا سيكون البديل الجاهز حيث ركز بيسيرو خلال التدريبات الماضية على ماسودا بجانب عمر جمعة ربيع الذي كان ضاعف جهوده للحفاظ على موقعه في التشكيل الرسمي.

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غاب فريق حتا عن التسجيل في الجولات الخمس الأخيرة من دوري الخليج العربي، رغم العروض القوية والرائعة، التي قدّمها أمام الفرق الكبيرة المنافسة على اللقب، وترجمها في مسابقة أخرى بالعبور إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وخسر في 5 مباريات بالدوري أمام الجزيرة 1 ـ 0، ومن الظفرة 1 ـ 0، ثم تلقى رباعية قاسية من الوصل، وخسر من العين في المباراة المؤجلة 3-2، ومن الوحدة 3ـ 2.

بيسيرو:الأولوية لتحسين الأداء الهجومي

كشف البرتغالي بيسيرو مدرب الشارقة عن عمله مع طاقمه المعاون واللاعبين على تحسين الأداء الهجومي للفريق قبل مواجهة حتا وهو ضمن أولوية عمل الجهاز الفني، وقلل المدرب من التأثير السلبي لفوز الشارقة مرتين على حتا في بداية الموسم، وأكد ضرورة تحسين الأداء وطريقة اللعب إلى الأفضل وكشف عن أن درجة التفاهم بين اللاعبين والجهاز الفني مرضية، مطالباً اللاعبين تطبيق أفكار الجهاز الفني.

امتدح المدرب، لاعبي حتا مشيداً باللاعبين الأجانب الجيدين وبصمتهم الواضحة في تحسن نتائج الفريق، ووصف المواجهة بالصعبة، مشيراً إلى إحراج الحتاوية لفرق كبيرة هذا الموسم وامتدح مجموعة لاعبي المنافس قدرتهم على التسجيل في أي وقت كما حدث في مبارياتهم الأخيرة. ولفت المدرب إلى ضرورة المحافظة على التنظيم الدفاعي الذي لعب به الفريق في مباراتي الشباب والوصل.تأثير

قلل المدرب من تأثير الفوزين الكبيرين للشارقة على حتا في بداية الموسم مؤكداً أن حتا ليس هو نفس فريق الدور الأول، مشيراً إلى الطريقة الجديدة التي يلعب بها حالياً إلى جانب الانتدابات الجيدة

وأشار بيسيرو إلى أهمية ضم حارس الوحدة السابق عادل الحوسني وعامر عمر مهاجم بني ياس السابق إلى الشارقة، وكشف عن احتمالية غياب أدريان اليوم لإصابته في مباراة الشباب، كما توقع استمرار غياب محور الارتكاز وليد أحمد للسبب نفسه.

جوكيكا:ظروفنا مثالية والتحديات كبيرة

أكد المقدوني جوكيكا مدرب حتا أن لاعبي حتا استهلوا الدور الثاني من الدوري بعروض قوية تمثلت في مباراة الوحدة رغم الخسارة، مشيرا إلى اهمية تفعيل خط الهجوم في ظل تواجد أسماء نخبة من اللاعبين المميزين.

وقال: التحديات كبيرة وخضنا مباريات صعبة أمام فرق قوية والظروف تبدو أفضل و«مثالية» حاليا في ظل تواجد الجميع وانضمام عناصر جديدة وتنتظرنا 6 مباريات مهمة خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها مباراة اليوم أمام الشارقة الذي يعتبر من الفرق الصعبة والمنتشي بالفوز والنتائج الجيدة.

إرادة

وأكد مدرب حتا أن فريقه يتسلح بالإرادة القوية للفوز اليوم، خاصة بعد الاجتماع الأخير مع الإدارة التي بعثت الحماس والتشجيع في جلسة عائلية مع اللاعبين، وتعهد الجميع ببذل أقصى الطاقات لتحقيق أفضل النتائج.

وعن انطباعه عن مباريات الدور الثاني أكد أن فريقه أقوى وأفضل حاليا ويتطلع إلى الانتصار في جميع المباريات، ويحترم جميع الفرق ولكن ثقته كبيرة بقدرات الإعصار لانتزاع الفوز.

تحديات

وعن التحديات قال: جمعتنا المباريات الماضية بفرق من العيار الثقيل، والاهم تجاوز عقبة المنافسين في المباريات المقبلة، حيث يساهم الفوز على هذه الفرق في التخلص من الضغوطات لمواجهة الأقوياء لاحقا بمعنويات أكبر.

ديغاو: النتيجة الإيجابية هدفنا

أكد البرازيلي ديغاو مدافع الشارقة أن استعدادات فريقه لمباراة اليوم أمام حتا جيدة، مؤكداً عزم اللاعبين على تقديم مباراة كبيرة وتحقيق نتيجة إيجابية رغم قوة الخصم والتحسن الكبير في مستواه ونتائجه واستفادته من اللعب على أرضه.

وشدد ديغاو انه وزملاؤه يدخلون هذه المباراة دون النظر للمباراتين السابقتين للشارقة مع حتا التي انتهت بنتائج عريضة، مشيرا إلى التطور الكبير في مستوى حتا مطالباً زملاءه بالتركيز الشديد.

أشاد ديغاو باللاعبين الأجانب الجدد في فريق حتا وكشف عن مزاملته للمهاجم البرازيلي في فريق الإعصار، وأشار لتميز دفاع الشارقة للتركيز والتفاهم الكبير بين لاعبيه، قلل من تأثير الإصابات والتغيير المتواصل في لاعبي الوسط المدافع على الخط الخلفي، وقال: اللاعبون الموجودون استطاعوا تعويض الغيابات في الفريق.

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أكد موسى حطب مدافع حتا، أنه تنتظرفريقه 12 مباراة في الدوري بدءاً من لقاء الشارقة، وقال: نخوض جميع المباريات بشعار الفوز، ونحتاج نسبياً نحو 12 نقطة لضمان البقاء في الدوري، وجميع زملائي اللاعبين متسلحون بالحماس والإرادة في مباراة الشارقة.

وأشار إلى أن المواجهات السابقة بين الفريقين في الدوري والكأس التي انتصر فيها الملك، حكمتها ظروف مختلفة أبرزها اللعب بثلاثة أجانب، وعدم الاستقرار على التشكيلة، فيما يعيش الفريق حاليا أفضل حالاته.

ولفت حطب إلى أنه غاب في الفترة الماضية عن مباراتي العين والوحدة نتيجة الإصابة، ورفض مدرب الفريق مشاركته أمام العنابي في الجولة السابقة حتى التأكد من شفائه، مؤكداً جاهزيته لمواجهة اليوم.