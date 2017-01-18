سالم بهيان: «الانضباط» ليست طرفاً في قضية فاندرلي

أكد المستشار سالم بن بهيان العامري رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة أن اللجنة ليست معنية بصحة إجراءات قيد لاعب النصر البرازيلي فاندرلي، ونحن كلجنة ننظر في المخالفات وحينما عرضت علينا القضية تم الحكم فيها الغرامة وفق اللوائح المنظمة لذلك، وقال نحن جهة محايدة تماما ولسنا في خصومة مع أي ناد من أندية الدولة.

وعن اختصام العين للجنة الانضباط قال المستشار سالم بن بهيان لم تصلنا أية مخاطبات رسمية من الأمانة العامة في شان تلك الخصومة، وإذا وصلتنا أية مخاطبات رسمية بهذا الخصوص، سنقوم بالرد عليها وفق الإجراءات القانونية.