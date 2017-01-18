تأجيل حسم ملف أجانب الشباب

أجلت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون كرة القدم في الشباب، حسم ملف أجانب فريق النادي الأول لكرة القدم قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها غداً الخميس، في أولى خطوات عمل اللجنة التي باشرت مهامها فعلياً أول من أمس، بعقد الاجتماع الأول، برئاسة جمال حامد المري، وحضور الأعضاء، بخيت سعد وحسن مراد وجمال سيف آل علي ومحمد بن مجرن.

وشهد يوم أمس حراكاً مكثفاً للجنة، حيث بدأت خطواتها بعقد لقاء مع الإدارة الرياضية، تبعته بعقد لقاء مع لاعبي الجوارح قبل خوض الوحدة التدريبية، ثم حضور التدريبات في الملعب الفرعي، قبل أن تعقد لقاء مطولاً ذا أهمية كبيرة مع الهولندي فريد روتن مدرب الشباب، لمعرفة رؤيته وتصوراته الآنية والمستقبلية، خصوصاً ما يتعلق بملف الأجانب والانتدابات قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية غداً الخميس.

21 سنة

وأكد بخيت سعد نجم الشباب السابق، العضو الحالي في اللجنة المؤقتة المشرف العام على الفريق الأول وفريق تحت 21 سنة، على أن اللجنة بدأت عملها أمس بلقاء اللاعبين، وثم الاجتماع مع المدرب روتن للتعرف إلى خطته خلال الفترة القادمة المتبقية من الموسم الجاري.

يومان فقط

ولفت سعد إلى أن بقاء يومين فقط من فترة الانتقالات الشتوية، لن يمنع اللجنة من اتخاذ القرار الصائب الذي يصب في مصلحة الجوارح، معللاً ذلك بكون العمل احترافياً، والموجودون يعون تماماً متطلبات العمل الاحترافي، مشدداً على أن التغييرات الكبيرة التي يعول عليها الخضراوية، لن تحدث خلال الموسم الجاري، نظراً لانتهاء معظم محطاته.

3 كسور

على صعيد ذي صلة، أجرى محمود قاسم مدافع فريق الشباب أمس، عملية جراحية تكللت بالنجاح في مستشفى راشد بدبي، من الإصابة بـ 3 كسور في عظم الوجه، جراء اصطدامه القوي، غير المقصود، مع سيف راشد لاعب الشارقة خلال مباراة الفريقين الجمعة الماضي في الإمارة الباسمة، ضمن الجولة الأولى للدور الثاني لدور الخليج العربي.

غياب شهرين

ويتوقع أن يغيب اللاعب محمود قاسم عن الملاعب لمدة تزيد على الشهرين، حيث يتطلب وضعه مراحل راحة عدة، قبل أن يباشر بالتدريبات التأهيلية، ومن ثم خوض التدريبات المعتادة مع الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، قبل أن تكتمل جاهزيته لخوض المباريات بشكل رسمي مع الجوارح.

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يفتقد الشباب في مباراته أمام ضيفه اتحاد كلباء السبت المقبل، في الجولة الثانية للدور الثاني لدوري الخليج العربي، إلى خدمات محترفه المولدوفي لوفانور، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الشارقة، ضمن الجولة الماضية من البطولة، ما يفتح الطريق واسعاً أمام مشاركة النجم الواعد محمد إبراهيم، الذي يبدو بحاجة ماسة إلى قليل من الفرص، ليثبت أنه خامة وطنية مميزة في الخط الأمامي.