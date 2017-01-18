يعتبر اللاعبون البرازيليون المحترفون في الأندية الكبرى، من بين الأغلى أجراً في العالم، وعلى سبيل المثال تقدر ثروة مهاجم فريق برشلونة الإسباني «نيمار»، بنحو 245 مليون يورو (333.6 مليون دولار)، كما قدر البنك الدولي القيمة السوقية للاعبين البرازيليين المشاركين في كأس العالم 2014 في البرازيل، بأكثر من 700 مليون دولار.

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ألف لاعب قرابة ما تمتلكه الأندية الخليجية، بالفرق الأولى، وبقية المراحل السنية، وفق إحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والمحصلة النهائية لتجربة الاحتراف الخارجي، هي لاعب واحد فقط، وهو الحارس العماني علي الحبسي في الدوري الانجليزي.

الغريب أن البعض يقدر القيمة التسويقية للاعب الخليجي سنوياً بـ 600 ألف دولار بأي ناد أوروبي، ولكنه يحصل في أنديتنا على مبالغ تتجاوز 10 أضعاف هذه القيمة، وبالتالي لا يفكر لاعبونا الخليجيون بالانتقال للعب في أوروبا إذا وضع في الاعتبار فترات التدريب اليومي في الملاعب الأوروبية، والتي تتجاوز الساعات الخمس يومياً، بينما في ملاعبنا، لا تتجاوز الساعتين يومياً.