هجهوج: اللاعبون المغاربة سبب اختياري عجمان

قدم المهاجم المغربي رضا هجهوج، هداف فريق الوداد البيضاوي، نفسه بقوة في أول مباراة شارك فيها مع عجمان في دوري الدرجة الأولى أمام العربي التي كسبها عجمان 3-صفر، حيث سجل هدفاً وصنع هدفين واستحق نجومية المباراة في مشهد زرع التفاؤل داخل نادي عجمان، بأن القادم الجديد.

جزء من مسلسل طويل ربط عجمان باللاعبين المغاربة، ويعتبر انتقال هجهوج من الصفقات الصعبة التي فاجأ بها عجمان الأندية المغربية التي كانت تفاوض اللاعب الذي ظهر بمستوى مميز الموسم الماضي جعله هداف فريقه في دوري أبطال أفريقيا بتسجيله 5 أهداف في أكبر بطولات القارة.

وكشف هجهوج في حديث خاص لـ «البيان الرياضي» سبب تفضيله لعجمان على فرق بلاده التي رغبت في اعارته من الوداد متصدر الدوري المغربي حالياً.

موضحاً أن بعض زملائه من اللاعبين المغاربة هم الذين قادوه لتفضيل عجمان على أي عروض أخرى وقال تفصيلا: انتقالي من الوداد كفريق كبير في المغرب وافريقيا ومتصدر حالياً للدوري المغربي، إلى دوري الدرجة الأولى في الإمارات، لم يشعرني بأي فارق، بل بالعكس أعتقد أن عجمان فريق كبير وقادر ومؤهل للتواجد بين الكبار في دوري الخليج العربي.

واللاعب المغربي يتأقلم بسرعة مع أجواء الخليج وهذا هو سر نجاحه في الدوري الإماراتي والدوري القطري. وأضاف قائلا: انطباعي الجيد عن نادي عجمان، نقله لي في المغرب زملائي في الوداد الذين احترفوا في عجمان عبد الحق العريف وادريس فتوحي، وفتوحي بشكل خاص كان له دور كبير في هذا الانطباع الذي وجدته حقيقة على أرض الواقع منذ وصولي إلى الإمارات.

البداية القوية

وأرجع هجهوج بدايته القوية مع عجمان إلى الأجواء المحيطة به، مؤكداً تقديره لإدارة الوداد التي لبت رغبته في الانتقال لكرة الإمارات، قائلاً: سعادتي كانت كبيرة أن تكون الانطلاقة من أول مباراة سجلت فيها هدفا وصنعت هدفين، وهذا أعطاني دافعاً لتقديم أفضل ما عندي في المباراة المقبلة أمام الفجيرة.

وأضاف هجهوج: بالنسبة لي عجمان هو المحطة الثانية في احترافي خارج المغرب حيث سبق ولعبت للسد القطري عام 2011 وكان عمري 17 سنة قبل العودة للوداد، وعقدي مستمر مع الوداد مما جعل انتقالي لعجمان يكون على سبيل الإعارة. وأكد هجهوج قدرة عجمان على العودة للعب مع الكبار في دوري الخليج العربي، وقال: مستوى عجمان أكثر من جيد، والطموحات كبيرة من أجل الصعود للمحترفين، وبالتأكيد الأمر ليس سهلا.

كما تحدث عن معرفته وانطباعه عن دوري الخليج العربي قائلا: سبق لي اللعب ضد العين في السوبر الإماراتي المغربي العام قبل الماضي، والمغاربة عموماً يتابعون الدوري الإماراتي.