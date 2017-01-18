سيرجينهو يشعل غضب الوصلاوية

فجّر أداء المحترف البرازيلي سيرجينهو، لاعب الوصل، بركان الغضب لدى عدد كبير من جماهير الإمبراطور، عقب مباراة الفريق أمام الجزيرة في الجولة 14 للدوري.

وبرغم أن اللاعب انضم حديثاً للفريق، فإن مجموعة من الجماهير وصفت أداءه بالمتواضع في المباريات الثلاث التي لعبها مع الفريق، ولا يليق بمستوى محترف أجنبي، مطالبين بتغييره في أقرب وقت، واصفين خطوة التعاقد معه بالخطأ الذي يجب تصحيحه قبل فوات الأوان.

واستغربت الجماهير مشاركة سيرجينهو في مركز وسط مدافع الذي لا يحتاج إلى أي لاعب أجنبي، وخاصة مع وجود مجموعة مميزة من اللاعبين في المركز نفسه، مثل خليل خميس وحميد عباس وعلي سالمين.

وكشفت بعض وسائل الإعلام البرازيلية أن الوصل قد يكون وقع ضحية صفقة فاشلة بالتعاقد مع سيرجينهو (30 عاماً)، وأكد موقع «فولابي» البرازيلي أن اللاعب قرر الرحيل عن فريقه السابق «سبورت رسيفي» برغم أن عقده مستمر حتى الموسم المقبل، كما تعد تجربته الاحترافية مع الإمبراطور هي الأولى له خارج بلاده.