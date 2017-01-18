جماهير العين تترقب الظهور الأول للإيفواري بولي

يجري العين في الخامسة من مساء اليوم، آخر تدريباته استعداداً للمواجهة التي تجمعه بمضيفة الإمارات بملعب الأخير برأس الخيمة غداً، لحساب الجولة 15 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

حيث يتطلع الفريق البنفسجي للعودة مرة أخرى إلى الصدارة، على أمل أن يتعثر منافسوه في مبارياتهم بنفس الجولة، وكان العين فرط في الفوز أمام مضيفه بني ياس في الجولة الماضية، بعد أن كان متقدماً بهدف دون رد، ليتراجع إلى المركز الثاني لحساب الجزيرة، بعد أن كان متصدراً لجدول الترتيب.

وتترقب جماهير العين الظهور الأول للمهاجم الإيفواري يانيك بولي الذي تعاقد معه النادي، أول من أمس، قادماً من أنجي الروسي خلفاً للمهاجم البرازيلي دوغلاس داينفريس الذي لم يرض تطلعات العيناوية، وبدأ المهاجم الإيفواري تدريباته مع الفريق اعتباراً من أمس، ويأمل الجهاز الفني بقيادة الكرواتي زلاتكو داليتش، أن يصل اللاعب إلى درجة جاهزية مقبولة للدفع به في مباراة الغد في ظل غياب الكولومبي دانيلو إسبريلا الموقوف من لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

ترحيب

ووجد اللاعب بولي ترحيباً حاراً من جماهير العين بعد التعاقد معه، وهي تأمل أن يعوض إخفاق سلفه في تلبية طموحاتها وتكرار سيناريو المهاجم الغاني أسامواه جيان الذي ظهر بصورة متميزة مع الفريق، وساهم معه بقدر وافر من الانتصارات والبطولات، قبل أن يرحل إلى الدوري الصيني ومن ثم يعود عبر بوابة الأهلي.

ويأمل المدرب الكرواتي زلاتكو داليش المدير الفني للعين، أن يصل اللاعب إلى معدل الجاهزية المطلوب على المستوى البدني والفني والمعنوي، بما يجعل الفريق قادراً على تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث من معقل الصقور برأس الخيمة، لتعزيز حظوظه في المنافسة بقوة على اللقب في ظل الصراع الشرس الدائر حالياً بين أكثر من ثلاثة فرق على صدارة الترتيب.

وعمد خلال الحصة التدريبية الأخيرة إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي طرأت على أداء اللاعبين في المواجهة الأخيرة أمام بني ياس، وينتظر أن يضع اليوم لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة مباراة الغد.