بني ياس يتعاقد مع السنغالي فيلب ميندي

المصدر:
  • أبوظبي- محمد محسن
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تعاقدت شركة بني لكرة القدم مع المهاجم السنغالي فيلب ميندي 29 عاما.. وسيقيد اللاعب بديلا عن الكولومبي دانييل هيرنانديز.

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