9 مقترحات لتطوير «المراحل السنية»

تدرس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة 9 مقترحات اشتمل عليها الاستبيان الذي شاركت فيه الأندية أخيراً للارتقاء بمسابقات المراحل السنية بداية من موسم 2017-2018، ومن اهم المقترحات استحداث مرحلة الشباب مواليد 98، 99، 2000، لإتاحة الفرصة للاعبين العائدين من الخدمة الوطنية، وتحديد المراحل السنية لتصبح تحت 12 و13 و15 و17 سنة.

وأن يكون مواليد كل مرحلة سنية عامين ميلاديين لتغطية جميع الأعمار عدا مرحلة الشباب، بجانب تقسيم الأندية في مرحلتي الشباب والناشئين تحت 17 سنة إلى فئتين (أ) و(ب)، وتنظيم كأس لمرحلتي الشباب والناشئين تحت 17 سنة،بالإضافة إلى تحديد عدد اللاعبين من أبناء المواطنات في مسابقات المراحل.