كلباء يكسب أول معركة.. والفشل يطارد النواخذة

كسب نمور كلباء أولى معارك البقاء في دوري الخليج العربي لكرة القدم بالفوز على فريق دبا الفجيرة المنافس المباشر في صراع الهبوط، ووصل إلى النقطة 12، ما منح الفوز فريق كلباء «قبلة حياة» من جديد، وفي المقابل زادت الخسارة معاناة النواخذة الذي فشل في تحقيق الفوز الأول في البطولة أو الخروج بنقطة التعادل على الأقل، تأزم موقف الفريق أكثر من أي وقت، ولابد من صحوة مبكرة خصوصاً وأن دبا لم يحقق حتى الجولة الرابعة عشرة أي فوز واكتفى بستة تعادلات وخسر 8 مرات، ليستمر في المركز قبل الأخير بست نقاط.

ظواهر

وشهدت مباراة كلباء ودبا الفجيرة ظواهر عدة تستحق التوقف ومنها تألق البرازيلي سياو محترف كلباء، ليرد بقوة على كل من انتقدوه في مباريات الدور الأول، وساهم نجم السامبا في فوز فريقه بشكل كبير بتسجيله هدفين وتسبب في هدف فريقه الأول الذي جاء بنيران صديقة، وأظهر سياو مكنون إبداعه وكان نجماً فوق العادة في سماء ملعب كلباء من خلال تحركاته المزعجة التي ساهمت بقدر كبير في خلخلة دفاع دبا الفجيرة الذي تحمل العبء إلى جانب الحارس فهد الظنحاني.

استفزاز

ومن المواقف اللافتة الذي أكد «غياب الروح الرياضية» أنه عندما أصيب صقر محمد ربيع لاعب كلباء عند منتصف الملعب خلال الشوط الثاني، لم يقم لاعبو دبا بإيقاف اللعب، وإبعاد الكرة إلى خارج الملعب ورغم توقف لاعبي كلباء عن اللعب واصل المغربي إدريس فتوحي الانطلاق بالكرة بل سددها قوية صوب مرمى كلباء، واستفز التصرف اللاعب البرازيلي سياو وحاول الاشتباك مع فتوحي أمام الحكم والذي تدخل في الوقت المناسب، ومنح سياو بطاقة صفراء.

وقدم فتوحي اعتذاره، مؤكداً أنه لم يلحظ سقوط لاعب كلباء وسط الملعب وعندما قام بتسديد الكرة صوب المرمى، مؤكداً أنه لاعب محترف، ويتمسك بالأخلاق الرياضية.

ضغط

وطبق لاعبو كلباء شعار «الضغط يولد الأخطاء» وضربوا بقوة منذ انطلاقة اللقاء الذي جاء ساخناً رغم الأجواء الباردة، وكان واضحاً توجيهات مدربي الفريقين بعدم ترك مساحات للمنافس والسيطرة على منطقة المناورة التي كانت بمثابة محطة لبناء الهجمات.

لا جديد

وأثارت الصفقات الجديدة في دبا التساؤلات خصوصاً على صعيد الأجانب والتي لم تسفر عن جديد، وباستثناء الهدف المتأخر الذي سجله الوافد الجديد برونو في آخر دقائق الشوط الثاني فلم يكن أحد يشعر بوجود هذا اللاعب الذي غاب عن الأنظار، كما لم يكن هناك أي دور لمواطنه وندرلي سوزا الذي تم تبديله في الشوط الثاني.

1027

بلغ عدد الحضور الجماهيري لمباراة كلباء ودبا الفجيرة 1027 مشجعاً وكان واضحاً غياب جماهير دبا الفجيرة، ولم يتجاوز عددهم أصابع اليد وكانت الغلبة والصوت العالي في أرجاء الملعب لرابطة مشجعي كلباء.