أحلام النجــــــوم في 2017

طوى نجوم الملاعب عام 2016 بأفراحه وأحزانه، وباتوا يتطلعون إلى العام الجديد 2017، عام الخير لتحقيق أحلامهم الكروية والشخصية، وتعويض ما فاتهم وما عجزوا عن إنجازه في ما مضى، كل حسب سقف أحلامه وطموحاته.

ولكن أغلبية نجوم الكرة الإماراتية يحلمون بتأهل «الأبيض» إلى نهائيات مونديال 2018، حيث تنتظره مباريات حاسمة في التصفيات، خلال الأشهر المقبلة، فالوصول إلى المونديال يعد الحلم الأكبر للاعبينا في العام الجديد وهم متفائلون وزيادة.

ويأمل لاعبون آخرون من أندية العين والأهلي خصوصاً التتويج بلقب دوري أبطال آسيا وتعويض خسارة العامين الماضين، عندما وصل الأهلي إلى نهائي 2015 والزعيم إلى نهائي 2016 لكنهما مرا بجانب المنصة التتويج، بينما يمني لاعبو بقية الأندية المتأهلون إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة بالحصول على اللقب الأغلى.

أما على المستوى الشخصي فإن أحلام نجومنا تتراوح بين الزواج والاستقرار، وانتظار مولود جديد وامتلاك بيت، وبعث المشاريع التجارية.

أحلام متباينة بين هذا النجم وذاك نرصدها في الكشف التالي:

العنزي: المونديال والآسيوية

عبر نجم خط دفاع العين الدولي مهند العنزي عن أمنياته في العام الجديد 2017 بأن يتأهل مع المنتخب إلى نهائيات كأس بروسيا 2018، وكذلك الحصول مع العين على لقب الدوري هذا الموسم والتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات، إلى جانب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن وصل العين في النسخة الماضية إلى المباراة النهائية ولم يكتب له التوفيق في الفوز بالبطولة. وعن أمنياته الشخصية أكد اللاعب الدولي أنه ينتظر مولوداً جديداً في شهر يونيو المقبل ويتمنى أن يكون الاحتفال به متزامناً مع أفراحه الرياضية، كما عبر عن تمنياته بأن يحقق مشروعه الجديد (مهند 2) والذي يعتزم افتتاحه قريباً النجاح المأمول.

تيغالي:لقب الهداف

قال سباستيان تيغالي مهاجم الوحدة إنه يتمنى فوز الفريق بكأس رئيس الدولة هذا الموسم، وكذلك بطولة دوري الخليج العربي كون البطولة ما زالت في الملعب، والوحدة قادر على العودة إلى دائرة المنافسة، إضافة إلى التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا والذهاب بعيداً في البطولة.

وعلى المستوى الشخصي أكد تيغالي أنه يطمح لمواصلة تسجيل الأهداف لمساعدة الوحدة على تحقيق الانتصارات والحصول على لقب هداف الموسم للعام الثاني على التوالي.

الكمالي:حلمي كأس العالم

أكد حمدان الكمالي أنه يأمل أن يكون عام 2017 عام خير على الجميع في الإمارات وجميع بلدان الأمة الإسلامية، ويتمنى رضا الأهل وتواصل الترابط العائلي كونه الأهم على المستوى الشخصي.

وعلى المستوى الرياضي أعرب عن آماله في وصول المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا،

والعودة إلى أجواء العالمية بعد مونديال ايطاليا 1990.كما يحلم بتحقيق البطولات مع الوحدة من أجل إسعاد جماهيره الوفية التي طالما وقفت وساندت الفريق واللاعبين في مختلف الاستحقاقات.

كايو: درع الدوري

قال المحترف الذي يحمل جنسية تيمور الشرقية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل كايو كانيدو، إنه يتطلع في العام 2017 إلى تحقيق لقب دوري الخليج العربي مع الوصل، موضحاً أنه يتطلع إلى المزيد.

وقال كايو: "الفهود" قدم موسما رائعا وحققنا سلسلة من الانتصارات الباعرة التي فجأت بقي الأندية. علينا أن نواصل تألقنا في مرحلة الإياب ونتفادي نزيف النقاط وقد نجد أنفسنا في النهاية أبطالا.

وقال: «بالنسبة لطموحي الشخصي فأتمنى أن يمتعني الله بالصحة، فهذا كل ما أرجوه في الوقت الراهن».

الفردان:اللقب الآسيوي

أكد حبيب الفردان لاعب وسط الأهلي، أن طموحه الشخصي في عام 2017، لا يختلف عن طموحه المهني، ويبقى هدفه المشترك في العام الجديد، هو المشاركة مع الأهلي في تحقيق دوري أبطال آسيا، بعدما استعصت البطولة على «الفرسان» عام 2015، عندما وصل الفريق إلى المباراة النهائية وخسروا أمام غوانزهو ايفرغراند الصيني بهدف من دون مقابل، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويأمل الفردان في وصول منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، بعد مشاركة وحيدة سابقة لـ«الأبيض»، وكانت في إيطاليا عام 1990، مشيراً إلى أن الجيل الحالي يستحق الظهور في العرس العالمي لكرة القدم.

عباس:النجاح في الدراسة

قال وليد عباس مدافع الأهلي والمنتخب الوطني الأول، إن هدفه الشخصي في العام الحالي، هو بدء مشواره الجامعي بنجاح، واجتياز عامه الدراسي الأول بتفوق، مشيراً إلى أنه يبدأ في 2017، دراسة التواصل الجماهيري في الجامعة، ويتمنى أن ينهي الدراسة في موعدها، من دون أن تؤثر أو تتأثر باحترافه لكرة القدم.

أما على الصعيد المهني، فكشف وليد، أنه يتمنى تحقيق هدفين في 2017، والأول هو المساهمة مع المنتخب الوطني في الوصول إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، والثاني هو الصعود مع الأهلي على منصة التتويج في دوري أبطال آسيا، وهي البطولة التي لا تزال غائبة عن خزائن «القلعة الحمراء» حتى الآن.

جابر:العالمية طموحي

تمنى محمد جابر مدافع الأهلي، أن يحقق في موسمه الأول مع الفريق، لقب دوري الخليج العربي، ليحقق العالمية للمرة الأولى في حياته، باعتبار أن بطل الدوري سوف يشارك في كأس العالم للأندية التي تقام في العاصمة أبوظبي أواخر عام 2017.

وقال: «سبق للأهلي أن شارك في مونديال الأندية، ولكن لم يسبق لي ذلك، ومنذ انضمامي إلى الفرسان الصيف الماضي، وأنا أحلم بتحقيق هذا الإنجاز».

كما كشف عن أمنيته بأن ينضم إلى قائمة المنتخب الوطني الأول، وأن يتأهل منتخبنا لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، مما يتيح له كذلك المشاركة في المحفل العالمي الذي يقام كل 4 سنوات.

مراد باتنه:أحلامي كروية

يركز المغربي مراد باتنه، مهاجم الصقور كل أحلامه وأمنيات العام الجديد في كرة القدم والتي تمثل له حياته، حسب قوله، ذاكراً أنه لا يستطيع أن كل أمنياته الشخصية ظلت مرتبطة بكرة القدم منذ الطفولة، وقال: بدأت العام الحالي بطريقة جيدة عندما أحرزت هدفاً لفريقي وحققنا الفوز على الشباب، هذه كانت بشارة جيدة وكل أمنياتي أن أواصل تألقي وأن أخوض تجربة احترافية ناجحة مع فريقي في الموسم الحالي، حلمي حالياً تحقيق الانتصارات للصقور وبقاء الفريق في الدوري.

وأحلم بصحوة منتخب أسود الاطلس" في أمم أفريقيا المقامة حاليا في الغابون والفوز باللقب.

عبدالله:بقاء الصقور مع الكبار

ذكر عبدالله علي كابتن الصقور أن أمنياته في عام 2017 عديدة وكل أمنيته حالياً أن يسعد جماهير ناديه بتحقيق الانتصارات التي تحافظ على الفريق بدوري المحترفين، لأن ذلك أيضاً يسعده كثيراً وسيكون الحدث الأهم له بالنسبة في هذا العام إذا نجح في تقديم مستوى جيد مع زملائه وقاد الفريق لمركز جيد في الدوري.

وتابع غلي: "الصقور" يقدم مباريات رائعو في الغالب ومن ظلم كرة القدم ألا ينجح في البقاء في دوري الخليج العربي.

وأضاف عبدالله علي: بشكل عام أسال الله أن يديم الله نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات وأن يمنح الجميع الصحة والعافية في عام الخير

سيرجينهو:التأقلم مع الإمارات

أكد المحترف البرازيلي في صفوف الوصل سيرجينهو أنه يطمح إلى تحقيق الألقاب مع فريقه الجديد، ليرسم البسمة على شفاه محبي الوصل، لافتاً إلى أنه يتطلع إلى اكتساب المزيد من الخبرات في الحياة والتكيف بصورة أسرع مع العادات والتقاليد العربية، لاسيما وأنها المرة الأولى التي يقدم فيها إلى منطقة الخليج.

ويأمل سيرجينهو أن تعود كرة القدم البرازيلية الى اشعاعها خلال العام الجديد وحسم التأهل الى نهائيات كأس العالم روسيا 2018 وطي صفحة المشاكل والتراجع وعدم الإستقرار.

راشد أحمد:الكأس أغلى أمنية

أكد حارس الشارقة راشد أحمد أنه على المستويين الشخصي أو على مستوى فريق الشارقة أمنيته أن يكون عام 2017 عام الإنجازات وعودة الملك الشرقاوي إلى منصات التتويج وأن تكون العودة عبر بطولته المفضلة والغالية على قلوبنا جميعاً كأس رئيس الدولة، التي بات فريق الشارقة قريباً منها بوصوله إلى مرحلة الأربعة الكبار للمربع الذهبي.

ويرى راشد أحمد أن حظوظ "الملك الشرقاوي" باتت كبيرة في تحقيق انجاز رائع عام 2017 والتتتويج بالكاس الأغلى حيث تفصله مباراتين فقط عن اللقب الأولى أمام الوحدة في نصف النهائي ثم موقعة الحسم مع النصر أو حتا.

سيف راشد:العودة للمنتخب الوطني

كشف لاعب الشارقة سيف راشد عن أنه يعتبر عام 2017 عام التحديات بالنسبة له سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الرياضي مع فريق الشارقة، حيث يتمنى ويعمل بكل جدية للعودة إلى المنتخبات الوطنية، واللعب لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، الذي هو حلم حياته أن يخدم بلاده عبر المنتخب.ويضيف قائلا : تقمص الفنالة البيضاء شرف كبير وحلمي منذ طفولتي..لقد دخلت عالم كرة القدم وأملي أن أكون لاعبا دوليا يدافع بشراسة عن علم الإمارات على المستطيل الأخضر.

كما يتمنى أن يكون عام 2017 عام إنجازات بالنسبة لفريق الشارقة.

نواف مبارك:عام الخير والكأس

قال لاعب الشارقة نواف مبارك إنه يحلم بأن يكون 2017 عاماً للخير لجميع شعوب العالم، انطلاقاً من أرض الخير، وتجسيداً لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومبادرة بنك الإمارات للطعام، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما يتمنى أن يكون كأس صاحب السمو رئيس الدولة هذا العام من نصيب نادي الشارقة، وهي البطولة المفضلة للملك الشرقاوي.

وكان الشارقة قدم مستويات جيدة في مسابقة الكأس الغالية وبلغ الدور نصف النهائي حيث سيلاقي الوحدة.

ويرى مبارك أن الفوز بالكأس سيكون انجازا رائعا.

رونالدو مينديز: طموحي بطولة

قال المحترف البرازيلي في صفوف الوصل رونالدو مينديز أن تحقيق لقب مع الفريق هو طموح أي لاعب لكرة القدم، حيث إن البطولات والإنجازات تصب في مصلحة اللاعب وفي سيرته الذاتية، ما يعود عليه بالإيجاب، مؤكداً تطلعه لتقديم مستويات طيبة في العام 2017، والتعلم على الصعيد الشخصي بحيث يكون أكثر دراية وثقافة بما يدور حوله.

مانع محمد : الزواج والاستقرار

أحلم بالشفاء التام من الإصابة التي حرمتني كثيراً من اللعب مع فريق الشباب الأول لكرة القدم في بطولات الموسم الجاري، وأنجح بتحقيق حلمي بتمثيل المنتخب الوطني، وإحراز لقب بطولة كأس الخليج العربي مع الجوارح.

أما شخصياً، فأحلم بالزواج من أجل الاستقرار وتكوين عائلة صالحة.

داوود علي: بناء بيت

أحلم بالعودة ثانية إلى تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال المرحلة القادمة، واللعب مع الأبيض الكبير في المباريات القادمة لمرحلة الحسم المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وإحراز لقب بطولة من بطولات الموسم الجاري.

أما شخصياً، فأحلم بإكمال تجهيز بيتي الخاص في منطقة الخوانيج بدبي.