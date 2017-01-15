بيريرا: تسجيلي في أول لقاء بشرى خير

أبدى المحترف البرازيلي الجديد في صفوف الجزيرة ليوناردو رودريغيز بيريرا سعادته بالتسجيل في أولى مبارياته مع الجزيرة، مؤكداً أن تحقيق الفوز كذلك في أولى مبارياتي مع فخر أبوظبي يعتبر أمراً إيجابياً وبشرة خير ودافعاً لي لمواصلة التألق.

وقال: «بعد مرور أسبوع على التحاقي بالفريق صنعت وسجلت هدفاً، وهذا أمر جيد، وخصوصاً وأنني قادم من فترة توقف ثلاثة أسابيع بعد إجازة أعياد الميلاد، وسفري إلى أميركا، موضحاً أنه سعيد بالأجواء هنا في الإمارات وفي النادي، والتواجد مع مواطنه البرازيلي التون الميدا الذي ساعده كثيراً».

وعن المشادة التي وقعت بينه وبين محترف الوصل كايو كانيدو أثناء المباراة، قال: «هذا أمر عادي ويحدث في كرة القدم، واللقاء تميز بالسخونة والقوة نظراً لرغبة اللاعبين في تحقيق الفوز والخروج بالنقاط الثلاث».