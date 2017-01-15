غوران: النزعة الهجومية وراء الفوز

أشاد الصربي غوران مدرب كلباء بالنزعة الهجومية للفريق حالياً، وقال سجل الفريق 10 أهداف في مباريات الدور الأول، ونجح في مباراة دبا أول من أمس في إحراز 3 أهداف.

وعبر غوران عن رضاه التام عن أداء اللاعبين أمام دبا الفجيرة وأشار إلى أنه حذر اللاعبين من خطورة المنافس الذي يبحث عن فوزه الأول، فضلاً عن أنه منافس مباشر لكلباء على بطاقة البقاء.

وأشار إلى أن دبا الفجيرة شكل خطورة من خلال المرتدات والتي أحرزعبرها هدفين، وقال: لم يكن تقدمنا بهدفين كافياً، خصوصاً وأننا نلعب أمام فريق يتحسن أداؤه في الشوط الثاني ، ونجحنا في إحراز الهدف الثالث الذي منحنا الاطمئنان.

اعتراف

واعترف غوران بحدوث أخطاء دفاعية ساهمت في تسجيل الضيوف هدفين لكنه أكد أن دبا الفجيرة لعب بأربعة مهاجمين منهم اثنان صريحان فضلاً عن تواجد لاعبين في خط الوسط يجيدان النزعة الهجومية.

إشادة

أشاد غوران باللاعب سياو بعد تسجيله هدفين ومساهمته في الهدف الأول، وأشار إلى أن المحترف الإيفواري كوني لم يكن مصاباً وقدم أداءً جيداً ، وقال: كل اللاعبين كانوا في يومهم وأدوا دورهم بنسبة 100%.

وأضاف: لم يعد لدينا وقت للتراخي ولن نسمح بتكرار سيناريو الدور الأول الذي فزنا فيه على دبا ومن بعده حدث تراخٍ من اللاعبين ليتعرض الفريق لهزائم عدة، وفريقنا لا يزال بعيداً عن هدفه الذي يبحث عنه وهو البقاء، والمطلوب من لاعبينا القتال في كل المباريات المقبلة والتي تمثل نهائي كؤوس لنا، ونتمنى مساندة جماهيرنا وأن تكون في الموعد دائماً.