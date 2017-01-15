حميد يوسف:الزعابي ليس مسؤولاً

نفى حميد يوسف مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل أن يكون للحارس يوسف الزعابي دور في الأهداف التسعة، التي استقبلها مرمى الوصل في المباريات الثلاث الأخيرة، وأن يكون الوصل قد تأثر برحيل الحارس راشد علي، قائلاً: «بالتأكيد فإن الزعابي لا يتحمل هذه النتائج، حيث بذل قصارى جهده، لكن علينا أن نستغل الفرص، التي تتاح لنا، وأن يعود الحس التهديفي للاعبين مجدداً».

وقال: «لم نوفق في ترجمة الفرص، التي تحصلنا عليها إلى أهداف، وقدم اللاعبون كل ما لديهم في المباراة».

وأضاف: «الأداء كان جيداً وأفضل من الجزيرة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، التي شهدت محاولات وصلاوية مكثفة، للوصول لمرمى الجزيرة.

وعن مواجهة الظفرة في الجولة المقبلة، قال: لدينا وقت كاف للتحضير للمباراة، نعرف صعوبة المباريات المقبلة، وعلينا أن نكون أكثر تركيزاً في المواجهات المقبلة.