الملك والجوارح.. لم ينجح أحد!

قدم فريقا الشارقة والشباب أسوأ أداء ضمن مباريات الجولة 14 في افتتاح مباريات الدور الثاني من دوري الخليج العربي إن لم تكن أسوأ مباريات حتى الآن في الدوري في لقاء أول من امس في ملعب الشارقة رغم الحضور الجماهيري الكبير الذي قارب من الأربعة ألاف متابع 3411، وينطبق على الفريقين قول«لم ينجح احد» حيث تقاسما الأداء السئ وإهدار الفرص على مدى التسعين دقيقة.

فاكهة جماهيرية

وكان الحضور الجماهيري في مواجهة أول من امس في ملعب الشارقة هو فاكهة اللقاء وهو جمهور الشارقة حيث ظهر بشكل منظم وشجع فريقه بجماعية مرتدين قمصان الفريق الأول حيث بلغ الحضور رقماً غير متوقع وهو 3411 لكن رغم ذلك لم يكن أداء فريق الشارقة في مستوى الدعم الجماهيري الكبير.

أداء متراجع

ووصف أحمد مبارك مدير فريق الشارقة أداء فريقه في مواجهة أول من امس بغير المتوقع خاصة بعد الأداء الجيد للفريق في مواجهة ربع النهائي أمام فريق الوصل مستبعداً أن يكون الفريق قد تأثر بالنتيجة الجيدة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأن نفس الأمر ينطبق على فريق الشباب الذي ظهر بمستوى غير متوقع بعكس المستوى الذي ظهر به في المواجهات التي سبقت لقاءه مع الشارقة.

نتيجة عادلة

وقال مبارك بأن التعادل والنتيجة السلبية تعتبر نتيجة عادلة بين الفريقين قياساً لما قدماه في المواجهة مشيراً إلى انه لم يجد تفسيراً مقنعاً للأداء السلبي للفريقين رافضاً أن يحمل الأداء للاعب بعينه مؤكداً بأن الفريقين لعبا بتحفظ شديد ولم يتقدما هجومياً بشكل واضح ووضح تماماً بأنهما دخلا المباراة بهدف الفوز وعدم الخسارة وهو ما اثر سلباً على أداء الفريقين في المباراة.

رسالة واضحة

وقال احمد مبارك إن الحضور الجماهيري الكبير في مواجهة أول من امس لهو رسالة واضحة من جماهير الشارقة للاعبين بعد الأداء القوي لهم في مباراتهم السابقة في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة والترقي لنصف النهائي وطالبهم ان يقدموا افضل ما عندهم وسيكون في المقابل الدعم والمساندة المستمرين .

وأكد انه من الظلم أن يتم الحكم على اللاعب الياباني ماسودا من أول ظهور له لاسيما وان لم يقض مع الفريق سوى خمسة أيام فقط وهي غير كافية .

محاولات الفوز

وأعرب مدرب الشارقة بيسيرو عن رضاه الكامل عن المستوى والأداء الذي قدمه الفريق في مواجهة أول من امس أمام فريق الشباب وقال:«حاولنا الفوز في المباراة وفي نفس الوقت لابد من احترام الخصم حيث إن الفريقين يلعبان المباراة لتحقيق الفوز، وبالتأكيد النتيجة غير مرضية للطرفين لأننا خسرنا نقطتين، وطموحنا في المباراة كان النقاط الثلاث وسنعمل للفوز خلال المباريات القادمة، و سعيد جدا من أداء اللاعبين لأنهم كانوا يقاتلون في الملعب وكانوا منظمين و الخطوة القادمة هي تحسين مستوى الهجوم في الفريق.

أداء حذر

وأضاف بيسيرو:» شاهدنا اللاعبين كانوا حذرين في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني لعبوا بحرية أكبر، ومؤمن بأن المهاجمين بإمكانهم أن يقدموا مستوى افضل، والخط الخلفي للفريق كان منظماً ولم يستطع الخصم تهديد المرمى بشكل كبير، ولابد من تحسين جانب الثقة عند اللاعبين من الناحية الهجومية.

لدينا ثلاثة لاعبين مهمين مصابين وأتوقع عدم لحاقهم بالفريق هذا الموسم، ولكن لدينا لاعبين شباب جيدين يحتاجون للعب الجاد فقط، والياباني ماسودا توقف عن اللعب منذ شهرين وتدرب معنا في 6 حصص تدريبية فقط، وراض عن مستواه ومؤمن بتطور مستواه وجميع اللاعبين، لابد أن أقبل بالتعادل لأننا قمنا بخلق الفرص والشباب أيضا، وهناك فرصتان في العارضة ولم نوفق في تسجيلهما.

نقطة

أكد لاعب الشارقة سيف راشد أن التعادل في ملعبك افضل بكثير من الخسارة رغم أن الفريق دخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث وتعويض خسارته الماضية أمام الشباب في الدور الأول لكن الظروف في المباراة ومراحل سيرها من البداية وحتى النهاية فرضت التعادل على الفريقين، مع سوء طالع لازم اللاعبين في ترجمة السوانح السهلة إلى أهداف.

مشيرا إلى أن زميله المهاجم ريفاس لم يكن في يومه في مواجهة أول من امس والحظ عانده كثيرا وكان يمكن أن يحسم المباراة بالفرص التي وجدها لكنه لم يوفق وهذه طبيعة كرة القدم يوم لك ويوم عليك وريفاي قطعاً قادر على التسجيل في المواجهات المقبلة من دوري الخليج العربي.

وقال إن زميله الجديد بالفريق الياباني ماسودا لا يمكن أن يتم الحكم عليه من مواجهة واحدة ويلزمه بعض الوقت لينسجم مع بقية اللاعبين في الفريق.