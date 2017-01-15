أروابارينا:خصيف حرمنا الفوز

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب فريق الوصل أن تألق حارس مرمى الجزيرة علي خصيف كان أحد عوامل حرمان فريقه من الفوز على فخر أبوظبي، مشيراً إلى أن خصيف تألق في المباراة واستطاع إبعاد العديد من الفرص الخطيرة عن مرماه، موضحاً أن الجزيرة استطاع التسجيل من ثلاث فرص أتيحت له أمام مرمى «الفهود».

وقال:«لقد كان بإمكاننا إحراز هدف إضافي يمنحنا التعادل على أقل تقدير، وفريقنا الآن بات في وضع صعب والخروج منه يتطلب العلاج».

وأضاف:«نفتقد لعناصر مهمة وليس لدينا خيارات كافية، والأخطاء التي وقعنا فيها معظمها فردية على مستوى الدفاع».

وفي رده على سؤال عن رأي بعض المحللين بأن الوصل يلعب بطريقة واحدة وبالتالي باتت مكشوفة للفرق المنافسة، قال: الكرة ليس بها أسرار وجميع الفرق تعرف طريقة لعب بعضها البعض.