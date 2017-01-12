مارادونا: محمد بن راشد وحمدان بن محمد أثرا كثيراً في حياتي

وجه الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، من مدينة نابولي، عدة رسائل حب وعشق إلى دبي التي يقضى فيها أجمل سنواته قائلا:" رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي ثاقبة عندما قام بتعييني سفيراً للرياضة في دبي".

مؤكداً أنها "فكرة سبقت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عندما قام السويسري جياني انفانتينو بعرض تعييني سفيرا بالاتحاد الدولي "فيفا"، لأميركا الجنوبية، ولا أملك من نابولي إلا أن أوجه الشكر الكبير لعدة شخصيات كان لها تأثيرها الكبير في حياتي بدبي وهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي لكونهما يمتلكان الشخصية الرياضية القادرة على تغيير الكثير من المفاهيم، وبناء أفكار الشباب الإماراتي بما يساهم في خدمة وطنهم وبناء جيل من الشباب قادر على العطاء بحب شديد".



وقال :" قضيت أجمل حياتي الكروية في نابولي عندما كنت لاعباً صنعت خلالها تاريخاً كروياً رائعاً مع مجموعة من اللاعبين لهذه المدينة التي رأيت في عيون أهلها عشق الكرة، كما أقضي أجمل أيام حياتي في أحضان إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث هناك الاحترام المتبادل بين كافة الأجناس التي تعيش في حب وسلام على أرض هذا الوطن، ورغبتهم الكبيرة وقدرتهم أيضا على إحداث نهضة كبيرة، ليست فقط في الرياضة، بل في كل مناحي الحياة لوجود قائمين يهتمون بشأن شعبهم الذي أتمنى أن أقضي بينهم بقية حياتي".



وأكد مارادونا بقوله : "تحدث معي انفانتينو عندما كنت في زيوريخ مؤخرا، بشأن تعييني سفيراً للرياضة بأمريكا الجنوبية، وأنا سعيد بالتعاون الايجابي الذي أجده في "فيفا" حاليا، لأن هدفي هو أن يُصبح هذا البيت الكروي العالمي شفافاً ويخدم اللعبة التي أفنيت لها سنوات طويلة من عمري".