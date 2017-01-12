الأهلي يقسو على الشارقة ويواصل التألق في دوري الصالات

واصل الأهلي انتصاراته وصحوته وعروضه القوية في دوري كرة قدم الصالات بفوزه بنتيجة 3-6 على ضيفه الشارقة مساء أول من أمس، وغسل دبا الحصن أحزان خسارته المريرة والقاسية التي تجرعها من الظفرة الأسبوع الماضي بفوز كبير على ضيفه الحمرية بنصف درزن نظيفة من الأهداف ضمن مباريات الأسبوع الأخير من الدور الأول لدوري كرة الصالات في نسخته الثامنة، وتبادل تسجيل أهداف دبا الحصن كل من حمد الغول هدفين وعبيد محمد، وعلي خميس راشد هدفين، واختتم خالد مسعود مهرجان الأهداف الحصناوية بالهدف السادس. وبالعودة إلى مباراتي الأهلي والشارقة ودبا الحصن مع الحمرية.

فلم يواجه الفريقان الفائزان الأهلي ودبا الحصن صعوبات تذكر في تخطي عقبتي الشارقة والحمرية، وكان الأهلي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين من إمضاء اللاعب هاشم زراع. ومع بداية الشوط الثاني تحسن الأداء من جانب الملك وسجل خالد السويدي للشارقة من ضربة جزاء 2-1 ويسجل طاهر حسن الهدف الثالث للأهلي 3-1 ويرد عليه عبدالله المرزوقي بتقليص الفارق للشارقة 3-2 .

ويضيف راشد سيف الهدف الرابع ثم يسجل محمد عبيد الهدفين الخامس والسادس للأهلي ويسجل محمد قاسم عاشور الهدف الثالث للشارقة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 6-3، وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثالث ودبا الحصن في المركز الثاني برصيد 20 نقطة خلف الظفرة الذي أنهى الدور الأول متصدراً برصيد 25 نقطة.ويسدل الستار على مباريات الأسبوع الأخير اليوم بمواجهة مهمة تجمع الخليج ومليحة في أحد ديربيات الإمارة الباسمة، حيث يحتل الخليج المركز السادس برصيد 14 نقطة، فيما يحتل مليحة المركز الثامن برصيد 10 نقاط.

استقالة

فجر المدرب البرازيلي ماركوس سيراتو مفاجأة عقب نهاية المباراة التي فاز فيها الأهلي على الشارقة 6-3 عندما تقدم باستقالته من تدريب الأهلي، وكان الأهلي بطل ثلاثية الموسم الماضي الدوري والكأس وكأس الاتحاد قد خسر بطولتي السوبر وكأس الاتحاد هذا الموسم وتراجع إلى المركز الثالث في الدوري العام، يذكر أن سيراتو جاء إلى الأهلي قادماً من الوحدة بعد أن تم تجميد عنابي الصالات منتصف الموسم الماضي.