«الذهيبة» تنال ناموس «رئيسي الثنايا»

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، عصر أمس فعاليات الفترة المسائية من اليوم الرابع لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة في ميدان اللبسة بأم القيوين، وسط منافسة قوية بين المشاركين في السباقات من أصحاب الهجن العربية الأصيلة في الدولة والمنطقة.

وتوج معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان الفائزين في أشواط الفترة المسائية، التي خصصت لسن «الثنايا الأبكار» و«الثنايا الجعدان» وبلغت مسافة السباق 8 كيلومترات.

فوز

وجاءت النتائج كالتالي، حيث حلت «الذهيبة» لمالكها سيف بن مبارك بن سيف الغويث الكتبي في المركز الأول خلال الشوط الأول من السباقات، فيما ظفرت «شاهين» لمحمد سالم شنان المري بالمركز الأول في الشوط الثاني، وجاءت «الذيبة» لمالكها سلطان حمود تركي الكتبي في الطليعة خلال الشوط الثالث.

كما جاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط من الرابع وحتى العاشر على النحو التالي: «سمحة» لمحمد سيف زيتون المهيري، و«الأسد» لمحمد سلطان مرخان الكتبي و «مهاوش» لمحمد سالمين العامري و«سرابة» لناصر حمد عويضة الخييلي و«هملولة» لأحمد محمد الخيال الطنيجي و«العابر» لأحمد جمعة مطر الخيلي و«ما تخاف» لمحمد عتيق زيتون المهيري.

الصباحية

وفي منافسات سن «الثنايا» لمسافة 8 كم في الفترة الصباحية، حلقت «مودة» لعلي بن راشد الكتبي مع ناموس الشوط الأول «شوط الأبكار المحليات الرئيسي»، وفي الشوط الثاني «شوط الأبكار المهجنات الرئيسي»، حصل «مناورة» لراشد بن علي بالخرس الكتبي على المركز الأول، وفي الشوط الثالث «شوط الجعدان المحليات الرئيسي» انتزعت «مياس» لحمد بن سالم بن حلوكة ناموس الشوط والمركز الأول.

نتائج

وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط من الرابع وحتى العاشر على النحو التالي.. «أشقر» لسعيد محمد بن حسين الخاطري.، «جميلة» لحمد بن يوعان الشامسي، «منحاف» لسالم بن سعيد الزرعي، و «مياس» لسعيد سهيل بن حميد الدرعي، و «الوضيحي» لخميس بن سالم الشامسي، و«غنايم» لمحمد عبيد بالضبيعة الكتبي، و«ثمينة» لحمد سالم ثعلوب الدرعي.