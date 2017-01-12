«عموري»: مشوار البطولة لايزال طويلاً

أكد صانع ألعاب العين عمر عبد الرحمن «عموري»، أن الدقائق الخمس الأخيرة من لقاء فريقه أمام مضيفه حتا أول من أمس لحساب الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، جاءت صعبة على الزعيم، بعد أن نجح الفريق المنافس في تسجيل هدفين متوالين، مضيفاً أن حتا قدم مباراة قوية للغاية، فعلى الرغم من إنهاء العين الشوط الأول، متقدماً بنتيجة هدفين دون رد، الذي اتبع بهدف ثالث منتصف الشوط الثاني.

إلا أن هذا التقدم لم يمنع الزعيم من الوقوع في أخطاء بدت جلية في وقت حرج من المباراة، أثمرت عن منح لاعبي الإعصار القدرة على تسجيل هدفين متتاليين«، مشيراً إلى أن الجانب الإيجابي للعين من هذه المباراة، تمثل في حصد النقاط الثلاث التي ضمنت للزعيم اعتلاء صدارة الترتيب العام برصيد 30 نقطة، بفارق النقطة الواحدة عن الجزيرة والوصل.

وأضاف عموري قائلاً: دون شك، العودة إلى الصدارة أمر هام للغاية، إلا أن مشوار البطولة لايزال طويلاً، وتنتظرنا مباريات قوية، علينا الإعداد لها بالصورة المطلوبة، وبذل جهد مضاعف خلالها، في حال أردنا الحفاظ على الصدارة والمنافسة على لقب البطولة».

خطة لعب

وعرج عموري في حديثه على أسلوب اللعب الذي اتبعوه وفق توجيهات المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، حيث كان حريصاً على اللعب بخطة مغايرة خاصة في الشوط الأول، إذ اعتمد على خطة 3-5-2 المغايرة للأسلوب الذي اعتاد عليه الفريق في المباريات السابقة، ما منحهم القدرة على التنوع في أسلوب اللعب.

وتشكيل خطورة على دفاعات المنافس، بدت واضحة من الدقائق الأولى، خاصة على صعيد الاختراق من العمق، أو على صعيد زيادة فعالية الأجنحة والكرات العرضية التي أثمرت عن افتتاح التسجيل في الدقيقة 28«.

زيادة غلة الأهداف

وأضاف: «رغم زيادة غلة الأهداف، بتسجيل العين للهدفين الثاني والثالث، وتحقيق الفوز والنقاط الثلاث التي ضمنت للزعيم اعتلاء الصدارة، إلا أنه يجب الوقوف مطولاً على الأخطاء التي وقعنا بها، والعمل على تداركها، خاصة أن الفريق تنتظره مباريات قوية خلال الأسابيع المقبلة».

ظروف الغياب

من جهته، عبر محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم عن فرحته بصدارة الدوري، وقال إن المباراة شارفت على الانتهاء بنتيجة 3-0 لصالح العين، إلا أنها أخذت منحى آخر قبل نهاية المباراة نتيجة ظروف الغيابات، وتداخل المباريات في الفترة الأخيرة.

إلا أن الهدف الأساسي تحقق بالصعود إلى الصدارة، بعد حصد نقاط الفوز الثلاث، آملاً عودة بعض اللاعبين في المباريات المقبلة مثل عامر عبدالرحمن وإسماعيل أحمد ومحمد عبدالرحمن »عجب«، مما يبشر بالعودة القوية بعد انتهاء فترة راحة قصيرة.

وأكد حماد أنهم حريصون على التركيز على مباريات بني ياس والإمارات من بعدها ثم التفكير بالجزيرة، فالهدف هو الحصول على النقاط الثلاث سواء أمام فريق منافس أو سواه من الفرق.

ثقة

أعرب بندر الأحبابي لاعب العين، عن سعادته باعتلاء صدارة دوري الخليج العربي بعد تجاوز حتا، وقال: نحترم المنافس سواء حتا أو سواه من الفرق، دائماً نحرص على المنافسة في جميع البطولات لعل أبزرها دوري أبطال آسيا التي وصلنا فيها إلى النهائي، ولكن الخروج من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة «ضايقتنا»، ومطالبون الآن بالدوري، وأنا واثق من قدرتنا على إسعاد جماهيرنا باللقب الذي سيؤهلنا إلى كأس العالم للأندية.