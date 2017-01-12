منتخبنا مع اليابان والعراق وقطر في «آسيوية الشاطئية»

أوقعت قرعة بطولة آسيا للكرة الشاطئية 2017 منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم منتخب اليابان وصيف حامل لقب النسخة الماضية بجانب منتخبي العراق وقطر، فيما جاء منتخب عُمان حامل اللقب بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبات لبنان وأوزبكستان وتايلاند، ضمت المجموعة الأولى منتخبات إيران والبحرين والصين وماليزيا المضيفة وأفغانستان.

أقيمت القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، وتقام المنافسات في مدينة كوالا تيرنغانو الماليزية، خلال الفترة من 4 إلى 11 مارس المقبل، ويتأهل إلى الدور قبل النهائي صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث، وتحصل أول ثلاثة منتخبات في البطولة على بطاقات المشاركة في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2017 التي تبدأ في جزر الباهاما في شهر أبريل المقبل.

ويستعد أبيض الشواطئ حالياً ضمن معسكر داخلي في الملعب الرملي في اتحاد الكرة بدبي ويتدرب في شاطئ الممزر بدبي.