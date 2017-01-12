زعيم الصدارة «بمن حضر».. وحتا يتوعد

لم تحمل مباراة العين وحتا الكثير من المفاجآت التي جاءت لصالح الزعيم 3 - 2، الذي أثبت أن الصدارة بمن حضر، رغم أن الدقائق الأخيرة والقاتلة من المباراة حبست الأنفاس نسبياً بعد استقبال مرمى العين هدفين في أقل من 10 دقائق من الإعصار صاحب المفاجآت، الذي خاض اللقاء بوجوه شابة وجديدة، أبرزها راشد جلال وسبيل غازي القادمان من النصر وعبدالله المُلا الوجه الصاعد، فضلاً عن اللعب بمحترفين أجنبيين فقط نظراً لإيقاف أدريان روبوتان وعدم اكتمال أوراق تسجيل الوافد الجديد البرازيلي داسيلفا.

وعاد العين إلى دار الزين مسروراً بهذا الانتصار، بعد أن رفع رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن أقرب منافسيه فريقي الجزيرة والوصل، بينما تجمد رصيد حتا عند النقطة 15 الذي اختتم الدور الأول، فيما تبقت للبنفسج مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة أمام فخر العاصمة.

وعلى غرار المباريات أمام الفرق الصعبة والقوية، اعتمد حتا على الأسلوب الدفاعي واستغلال المرتدات أمام الزعيم الذي فرض سيطرته في معظم فترات المباراة ودخل اللقاء بنزعة هجومية، ترجمها البرازيلي دوغلاس الذي صالح بعض جماهيره الحاضرين بالهدف الأول، وعزز من بعده مواطنه كايو تقدم العين، والهدف الثالث بنيران صديقة بخطأ من لاعب حتا خميس العجماني.

فرحة منقوصة

وكانت الفرحة منقوصة أمام حتا الذي حاول تفجير مفاجآت أخيرة في الوقت الحرج من المباراة، بعد تسجيل عيسى عبيد الهدف الأول واحتساب الحكم محمد عبدالله ضربة جزاء في الوقت القاتل لحتا سجل فيها البرازيلي روزا الهدف الثاني للإعصار.

وجاءت المباراة من مؤجلة الجولة السابعة بسبب ارتباط العين في بطولة أبطال آسيا التي حل بها الزعيم وصيفاً مع نهاية نوفمبر الماضي خلف تشونبوك الكوري، إلى تأجيل ثلاث مباريات له لحساب مرحلة ذهاب دوري الخليج العربي للمحترفين.

سعادة الفوز

وأعرب الكرواتي، زلاتكو داليتش مدرب العين، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حتا ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة للدوري.

وقال زلاتكو في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: إن هدفنا كان واضحاً وهو العودة من ملعب الفريق المنافس بالنقاط الثلاث، حيث فرضنا سيطرتنا المطلقة على مجريات اللعب في 85 دقيقة، وعززنا من القوة الهجومية وصنعنا عدة فرص خطرة أمام مرمى حتا ولكن لم يحالفنا فيها التوفيق، وكما ذكرت لكم بأننا حقنا الأهم وتربعنا على الصدارة.

وتابع: الفوز هو الأهم أمام أي فريق يواجه العين مهما كان موقعه على خريطة جدول ترتيب المسابقة، شخصياً أدرك جيداً أن البعض ينظرون إلى نتيجة 3/‏2، بمنظور مختلف، إلا أن الواقع يؤكد أننا سيطرنا على المباراة بأكملها ولكن في الدقائق الخمس الأخيرة حدثت بعض المشاكل التي أدت إلى استقبال مرمانا هدفين.

وأشاد مدرب العين بأداء اللاعبين، إذ واجه الفريق ظروفاً صعبة قبل المباراة تمثلت في غياب عدد كبير من اللاعبين إلى جانب إصابة فوزي فايز والتي تعرض لها خلال الدقائق العشر الأولى من عمر المباراة.

وحول المباراة المؤجلة أمام الجزيرة، قال: «تنتظرنا مباراتان أمام بني ياس والإمارات قبل مواجهة الجزيرة، واللقاء القادم يظل الأهم بالنسبة لنا وفقاً لاستراتيجيتي الفنية، وجميع مبارياتنا تعتبر قوية».

مباراة جميلة

من جانبه أكد المقدوني جوكيكا هادجيفسكي مدرب حتا، أن أداء الفريق تأثر بغياب اللاعبين الأساسيين، وأضاف قائلاً: لعبنا مباراة جميلة، وكسبنا مشاركة لاعبين جدد دخلوا لأول مرة كأساسيين وهم راشد جلال وسبيل غازي وعبدالله الملا، لكننا افتقدنا التركيز نسبياً في البداية، فيما تحسن الأداء في الشوط الثاني.

وأضاف أن العين من أفضل الفرق، واستفاد شخصياً من مشاركة اللاعبين الجدد، لكن بعد عودة اللاعبين الغائبين سيكون الأداء أقوى في الدور الثاني، لافتاً إلى أنه تمنى إنهاء الدور الأول من الدوري برصيد أكبر من النقاط، مؤكداً أنه قادر على التعويض في الدور الثاني من الدوري.

تقدير

توجه زلاتكو بالشكر والتقدير إلى جماهير العين المخلصة التي حرصت على الحضور إلى حتا لمساندة اللاعبين في المباراة، وقامت بدور مهم، أسهم في حصد الفريق لثلاث نقاط، قادت العين إلى صدارة دوري الخليج العربي، ونحن فخورون بجماهير العين المتواجدة دائماً خلف «الزعيم» في جميع المباريات التي يخوضها داخل وخارج ملعبه.

خميس العجماني: 15 نقطة كافية

أكد خميس العجماني لاعب حتا، أن بلوغ 15 نقطة عند المحطة الأخيرة من الدور الأول للدوري تعتبر كافية نسبياً للفريق، نظراً لتواجد الإعصار الأول في دوري الخليج العربي، لاسيما وأن أقرب المنافسين المباشرين لم يصلوا إلى النقطة العاشرة، مشدداً على حرصهم على التعويض في الدور الثاني من الدوري الذي لن يكون أسهل من الأول.

وأضاف العجماني أنهم خاضوا المباراة بشعار الفوز على غرار جميع المباريات، وقال: كنا نتطلع إلى التعادل في أسوء الحالات، والغيابات شملت الفريقين، وليس حتا فحسب، ولعبنا مباراة متكافئة أمام الزعيم، وتمنينا الخروج بالنقاط الثلاث، والملعب كان هو الفاصل. دبي - البيان الرياضي

خالد عبدالرحمن: تغيير اللاعبين ليس اختصاصنا

قال خالد عبدالرحمن، مدافع العين، إن جمهور «الزعيم» هم الجنود المجهولون نظراً لزحفهم خلف الفريق إلى حتا ومساندة اللاعبين بالصورة المطلوبة ليساهموا معهم في تحقيق فوز مهم مكن الفريق من التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ورداً على سؤال عن دوغلاس داينفريس بعد تسجيل هدف في مباراة مع مطالبة عدد كبير من جماهير العين باستقدام مهاجم بديل، قال «أعتقد أن كل من يرتدي شعار العين سيحظى بدعم الجميع، وأمر تبديل لاعب أو استقدام آخر ليس من اختصاص اللاعبين، غير أننا مطالبون بالعمل كفريق واحد لتحقيق أفضل النتائج التي ترضي طموحات كل منتسب إلى هذا الكيان الرياضي الشامخ»

.وأكد أن الفريق اعتمد أسلوباً هجومياً ضاغطاً على مرمى المنافس، قياساً بالخطة الميدانية التي خاض بها مواجهة حتا، وبالفعل تمكنا من تحقيق الهدف الأهم وهو الفوز بنتيجة المباراة واعتلاء قمة جدول الترتيب.وحول تصدر الترتيب قبل نهاية مباريات الفريق بجولة واحدة أمام الجزيرة «الوصيف»، قال: المؤكد أن وجود مباراة إضافية للفريق وهو في الصدارة يمنح اللاعبين دافعاً قوياً لتوسيع الفارق مع المنافسين، غير أن تركيزنا حالياً ينصب على مواجهة بني ياس السبت المقبل. دبي - البيان الرياضي