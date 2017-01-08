الجزيرة يقدم ليوناردو على الطريقة الأوروبية

قدم نادي الجزيرة أمس محترفه الجديد البرازيلي ليوناردو رودرغيس «30 عاماً» لاعب تشونبوك الكوري سابقاً باستاد محمد بن زايد بعيداً عن قاعات المؤتمرات الصحافية المغلقة، وتم تقديم الموهبة الجديدة على الطريقة الأوروبية بين جماهير النادي، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 19، ويتم قيده بديلاً عن المغربي بوصوفة المنضم إلى معسكر بلاده استعداداً لكأس الأمم الأفريقية.

مفاجأة

وعبر ليوناردو عن سعادته بالانضمام إلى نادي الجزيرة، وأكد أنه فوجئ بمنشآته الرياضية الضخمة، وأشار إلى أنه جاء من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الألقاب، خصوصاً بطولة دوري أبطال آسيا، وقال: أعرف الجزيرة جيداً وهو أحد الأندية الآسيوية العريقة، كما أنه منافس قوي وحاضر في الدوري الإماراتي، الذي يتمتع بسمعة طيبة على المستوى الآسيوي.

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أنه قبل خوضه المفاوضات مع الجزيرة استشار عدداً من لاعبيه المواطنين البرازيليين، الذين شجعوه على التعاقد وخوض تجربة احترافية جيدة في دوري الخليج العربي.

خيارات

وأكد أحمد سعيد مشرف الفريق الأول بالجزيرة أن اللاعبين دون استثناء تحت التقييم، خصوصاً المحترفين، وقال: الخيارات متوافرة ومتاحة للقيد في فترة الانتقالات الشتوية، والملعب هو المعيار الحقيقي للبقاء أو الرحيل.

وأوضح أحمد سعيد أن البرازيلي ليوناردو سيقيد في خانة بوصوفة، وقال: فريقنا بوضعه الحالي من محترفيه الأجانب ليس سيئاً، حيث إنه يضم الكوري كيم يونغ، وجاو كارلوس، بالإضافة إلى الميدا والوافد الجديد ليوناردو، لكن النادي يحتفظ بحق التجديد وما يراه مناسباً في الفترة الحالية.