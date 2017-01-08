أحمد راشد يغيب عن الوحدة في نصف نهائي الكأس

يغيب أحمد راشد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، عن صفوف العنابي، في المواجهة التي تجمعه بالشارقة 19 أبريل المقبل في الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بداعي الإيقاف للحصول على إنذارين.

وحصل المدافع الشاب أحمد راشد على الإنذار الثاني في المسابقة في مباراة الجزيرة الماضية في الدور ربع النهائي من البطولة التي فاز بها الوحدة على الجزيرة 6 ـ 0 ليتأهل لمواجهة الشارقة في المربع الذهبي، إذ تقضي لوائح المسابقة بإيقاف اللاعب عن المباراة التالية في البطولة ذاتها في حالة حصوله على إنذارين.

من ناحية أخرى، منح الجهاز الفني لفريق الوحدة بقيادة المكسيكي أغيري اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على الجزيرة، ويستأنف الفريق تدريباته غداً استعداداً لمواجهة حتا 14 الجاري في انطلاق الدور الثاني للدوري ويحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

وأكد عبد الباسط الحمادي، مدير فريق الوحدة، أن معنويات الفريق مرتفعة بعد الفوز الكبير على الجزيرة والتأهل عن جدارة واستحقاق إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن الفريق يطمح إلى التتويج بالبطولة الغالية في ظل الحالة الجيدة التي يمر بها أصحاب السعادة، ومشيراً إلى أن بطولة الدوري ما زالت طويلة، وأن الفريق قادر على العودة إلى المنافسة، لما يملكه من إمكانيات ولاعبين على مستوى عالٍ.

وأضاف: «فضّل الجهاز الفني عدم خوض أية مباريات ودية، نظراً إلى أن الفاصل بين مباراتي الجزيرة وحتا ليس كبيراً، وتتواصل الاستعدادات من أجل تجهيز الفريق بأفضل صورة للدور الثاني».