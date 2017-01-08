جيان يلتقي أصدقاءه في العين

حضر الغاني أسامواه جيان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات ناديه السابق العين، مساء أمس، وحرص على الالتقاء بزملائه وأصدقائه من لاعبي العين.

ارتدى جيان زي المنتخب الغاني، حيث يتواجد حالياً ضمن معسكر منتخب بلاده المقام في مدينة العين، استعداداً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، المقررة أن تنطلق في الغابون منتصف شهر يناير الجاري.

الجدير بالذكر أن جيان يغيب عن صفوف الأهلي في مباراته أمام الجزيرة المقررة غداً، في الدور قبل النهائي لكأس الخليج العربي، مع العلم أن جيان انضم للمنتخب الغاني منذ حوالي أسبوع.