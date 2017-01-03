وفاة سلطان الياسي مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة في حادث سير

انتقل الى رحمه الله سلطان الياسي مدير العلاقات العامة في اتحاد الكره اثر اصطام سيارته بشاحنة في أحد شوارع دبي أودت بروحه الطاهرة على الفور، وانتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث وتم نقل جثمان الفقيد إلى مستشفى راشد في دبي.

وتلقى العاملون في اتحاد الكرة الخبر بصدمة شديدة حيث يتميز الفقيد بالأخلاق العالية والمعاملة الطيبة مع الجميع.

ويعد الفقيد من الكوادر المواطنة الشابة التي منحها اتحاد الكرة فرصة العمل وتبوؤ مراكز قيادية حيث تولى مهام عمله كمدير للعلاقات العامة قبل عام واحد.

وشهد اليوم الاخير له في اتحاد الكرة ترتيبه للتنظيم الاداري لمباريات دور الثمانية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي ستنطلق يوم غد، وظل بمكتبه حتى الخامسة مساء يطمئن على كافة الاستعدادات الادارية وتوزيع بطاقة الدعوة لعدد من القيادات الرياضية وظل على تواصل وهو في طريقه لمنزله مع فريق العمل المكلف بالإعداد لمباريات دور الثمانية حتى تعرض للحادث الاليم.

ومن المقرر أن تشيع جنازته يوم غد الاربعاء في مدينة دبي.