الوصل يختتم تحضيراته الليلة لمواجهة الشارقة

يختتم فريق الوصل، تحضيراته الليلة استعداداً لمواجهة نظيره الشارقة غداً، ضمن منافسات دور الثمانية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهي المواجهة التي يستضيفها ملعب نادي الشباب بدبي.

وعمل الجهاز الفني للإمبراطور على التحضير بصورة جيدة للمباراة، حيث شارك الوافد الجديد بالفريق، لاعب الارتكاز البرازيلي سيرجيو انتونيو في التدريبات قبل أسبوع وفور التعاقد معه، ويأمل الجهاز الفني للفهود أن يشكل وجود سيرجيو إضافة قوية في مسابقات الموسم.

وخصوصاً في دوري الخليج العربي، بعد أن لعب الوصل الدور الأول من الموسم الجاري بثلاثة أجانب تقريباً في ظل عدم اقتناع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب الوصل بمهارات المحترف البرتغالي باربوسا، حيث لم يشارك سوى في الدقائق الأخيرة من المباريات.

سرعة التأقلم

ويأمل أروابارينا في سرعة تأقلم اللاعب سيرجيو، وهو ما قد يحدث بالفعل في ظل وجود ثلاثة من مواطنيه بالفريق وهم كايو وليما ورونالدو مينديز، ليكتمل عقد البرازيليين بالفريق، بإتمام التعاقد مع سيرجيو، الأمر الذي سيمنح الوصل قوة إضافية.

ويسعى فريق الوصل إلى تجاوز عقبة الشارقة في الكأس واستمرار مسلسل الانتصارات الذي يقدمه الفريق هذا الموسم وبلوغ دور الأربعة في البطولة الأغلى على قلوب الجميع، وسبق للمدرب أن صرح بأن الفوز في أربع مباريات كفيل بجلب بطولة لخزائن النادي، وإسعاد الجمهور الوصلاوي، لذا فإن الحذر والتركيز مطلوبان في الفترة المقبلة.

إعداد

وشهد الأسبوع الماضي تحركات مكثفة من أجل إعداد الحارس يوسف الزعابي الذي سيقود عرين الوصل في الفترة المقبلة، بعد رحيل الحارس الأساسي راشد علي، الذي التحق للعب بصفوف نادي الوحدة، بعد رفض الاستئناف الذي قدمه الوصل من أجل ضم فترة الخدمة المدنية للحارس مع عقده.

وبالتالي حسمت لجان اتحاد كرة القدم الأمر، بأحقية العنابي في الحارس راشد علي، وهو ما جعل الوصل يبدأ على الفور في تحضير الحارس البديل يوسف الزعابي، والذي لم يشارك مع الوصل منذ فترة طويلة إلا أنه في أتم الجاهزية لاستلام المهمة خلفاً لراشد علي.

حضور جماهيري

أطلق جمهور الوصل «هاشتاق» عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» تحت عنوان: «الكأس مشتاق لزعبيل»، تعبيراً عن اشتياق محبي الذهب للبطولات، وتحفيز اللاعبين والجمهور، حيث امتلأت الدعوات الوصلاوية لحشد الجمهور من أجل الوقوف خلف الفريق في لقاء القمة بين الوصل والشارقة والذهاب إلى ملعب نادي الشباب.

وحذر أحد المغردين، لاعبي الوصل من خطورة فريق الشارقة في ظل الأوضاع الجديدة التي يعيشها، قائلاً: «الشارقة بدأ بترتيب الصفوف ومدرب جديد وروح جديدة، لذا فإن الوصل محتاج إلى التركيز لآخر دقيقة، وإن شاء الله تستمر الانتصارات».