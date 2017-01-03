راشد علي..الاختبار الأول أمام الجزيرة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مساء اليوم استعداداته للمواجهة المرتقبة في الديربي مع الجزيرة المقرر غداً الأربعاء في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة على ملعب نادي الوصل بدبي.

ويؤدي الفريق مرانه الختامي على ملعبه اليوم الثلاثاء قبل التوجه إلى دبي للمبيت بها، ومن المنتظر أن يستقر الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أغيري عقب مران اليوم على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء.

وكان الفريق خاض مرانه مساء أول من أمس، بحضور سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، حيث حرص سموه على متابعة التدريبات قبل المواجهة المهمة التي يسعى من خلالها الفريق إلى العبور إلى الدور نصف النهائي بالإضافة إلى حضور علي سعيد المزروعي رئيس مجلس إدارة النادي.

وشارك في تدريبات الفريق أمس وأول من أمس جميع اللاعبين بانضمام الوافد الجديد لصفوف العنابي الحارس راشد علي، وأدى اللاعب تدريباً قوياً تحت إشراف مدرب حراس المرمى، إذ بات اللاعب مرشحاً وبقوة للمشاركة وحراسة عرين العنابي في مواجهة الجزيرة في ظل جاهزيته الفنية والبدنية.

كما شارك في التدريبات التشيلي خورخي فالديفيا بعد أن تماثل للشفاء، إلا أن قرار مشاركته لم يتحدد بعد، كما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع سالم سلطان الذي يخضع لبرنامج تأهيلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

مؤتمر صحافي

وقدم نادي الوحدة لاعبه الجديد راشد علي المنتقل إلى صفوف العنابي بعقد لمدة 3 سنوات وذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس بمقر النادي في أبو ظبي بحضور الدكتور جمال الحوسني عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، المتحدث الرسمي باسم النادي وعبد الباسط محمد مدير الفريق.

ورحب الدكتور جمال الحوسني بحارس المرمى الجديد، مؤكداً أن إدارة النادي على ثقة بأنه سيشكل إضافة قوية للفريق في المرحلة المقبلة وسيمنح كذلك جميع زملائه اللاعبين ثقة كبيرة خاصة في ظل المستويات القوية التي قدمها في الفترة الأخيرة مع ناديه السابق الوصل.

وقال «راشد علي حارس كبير وغني عن التعريف ولولا تألقه لما تطلع الوحدة للتعاقد معه، ونحن على ثقة بأنه سيقدم أفضل أداء مع الفريق ويتوجه بجانب زملائه بتحقيق البطولات للنادي».

ووصف عبد الباسط الحمادي، مدير الفريق، راشد علي بأنه أفضل حارس مرمى في الدور الأول للدوري هذا الموسم وكان ضمن العوامل الرئيسية في النتائج الجيدة التي حققها ناديه السابق الوصل، ونحن على ثقة في إمكانياته كحارس مرمى يملك قدرات كبيرة، وأنه سيقدم أفضل مستوى خاصة وأنه أثبت شخصيته وعقليته الاحترافية في تعامله مع الشد والجذب الذي صاحب انتقاله للوحدة واستطاع الحفاظ على تركيزه، وأثبت ذلك منذ المران الأول له مع الوحدة.

شكر وتقدير

ووجه راشد علي الشكر إلى إدارة نادي الوحدة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، ولمجلس إدارة شركة كرة القدم، على ثقتها في قدراته، كما وجه الشكر إلى جماهير الوحدة التي استقبلته بصورة رائعة، مؤكداً أنه يتطلع لأن يكون على قدر المسؤولية وعند حسن ظن إدارة وجماهير النادي.

وأضاف: «قرار الرحيل كان صعباً لكني تشاورت مع لاعبين كبار ومدربين ونصحوني بالفعل بالانضمام للوحدة، ولم أكن ألتفت لما يدور الفترة الماضية بخصوص شكوى الوصل وتركتها لأهل الاختصاص، ووافقت على عرض الوحدة لأنه كان الأفضل.

3

علم «البيان الرياضي» أن ظهير أيسر الوحدة محمد سالم الظاهري تلقى عروضاً من 3 أندية، هي، الشباب والجزيرة والعين، للانضمام إلى أحدها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ أبدت اهتمامها ورغبتها في التعاقد معه وهو يملك عقداً مع الوحدة حتى موسم 2019، ومن المنتظر أن تتضح الصورة سواء بانتقال اللاعب من عدمه خلال الأيام القليلة المقبلة.